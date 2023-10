Aseguran que a RD no le conviene llevar a Haití a arbitraje internacional por canal del río Masacre

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, afirmó este miércoles que a República Dominicana “no le conviene” llevar a Haití a arbitraje internacional por la construcción de un canal que pretende desviar las aguas del río Masacre desde el lado haitiano de la isla.

“Yo no creo que en este momento le conviene al país, esta es mi opinión, no creo que conviene en este momento convocar a ningún arbitraje internacional, por múltiples motivos”, dijo el canciller durante su aparición en el Senado.

Explicó que, a su juicio, la situación en la frontera domínico-haitiana no ha llegado hasta el punto de necesitar esta medida.

De igual modo citó como razón la el eventual despliegue de una fuerza multinacional de ayuda a la Policía Nacional de Haití, asegurando que tal contexto se preste como el ideal para sostener reuniones sobre el tema.

También resaltó el hecho de que en Haití es necesario realizar elecciones democráticas, y que las autoridades actuales están operando con las instituciones básicas, algo que tampoco ayuda a entrar en negociaciones de esta índole.

No obstante, Álvarez aseveró que el no recurrir al arbitraje internacional no significa que no se tomarán otras medidas al respecto.

LAS MEDIDAS QUE HAN TOMADO

A principios de septiembre pasado el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader, anunció una serie de medidas en la frontera con Dajabón, tras cumplirse el plazo otorgado para que se detenga la construcción del canal en Haití.

La primera fue suspender la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso, además de mantener el cierre total de la para el comercio terrestre, marítimo y aéreo.

Asimismo, ordenó reactivar la toma del río Dajabón, en el inicio del canal La Vigía, como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos.

De manera similar se inició el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo.