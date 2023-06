El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, criticó las ausencias de los legisladores por estar “en campaña” y dijo que tomará medidas para sancionar y exponer a quienes no asistan a las reuniones del pleno.

Durante la sesión de trabajo de este martes, la Cámara de Diputados se ha visto en la imposibilidad de conocer al menos tres proyectos, entorpeciendo el trabajo legislativo, debido a que las pronunciadas ausencias no permiten llegar al mínimo necesario para lograr una votación.

Ante esto, Pacheco, molesto por la situación, dijo que él no es partícipe de faltar por “estar en campaña” y que hablará con la comisión coordinadora (compuesta por todos los voceros) para tomar medidas contra aquellos legisladores ausentes.

“Diputado que no venga, lo voy a publicar, porque no es justificación usted no venir a cumplir su misión porque está en campaña… aquí las sesiones no se van a caer porque estamos en campaña”, manifestó Pacheco.

Indicó que a partir de una fecha por determinar, van a comenzar a publicar a los diputados que no asistan sin tener justificación: “Lo vamos a publicar porque la primera misión del diputado es legislar”.

“Cada día nosotros avisamos con más anticipación los días de sesión, para que cada diputado se programe y arregle su agenda, pero de ahí a usted no venir a cumplir con su deber porque está en campaña y usted lo va a saber, y si nosotros lo ponemos en una página de periódico mejor”, advirtió Pacheco.

Debido a las ausencias de legisladores, la Cámara de Diputados tuvo que dejar sobre la mesa dos proyectos de ley y una resolución que iban a conocer este martes.

Video Diputados que falten por "estar en campaña" serán publicados por Pacheco



El presidente convocó a los diputados para el miércoles a la 1:30 de la tarde y así retomar los trabajos.

En una ocasión, Pacheco le dijo a los diputados que en el Senado se pasa lista a la entrada y a la salida de las sesiones, como advertencia de que podría ser una de las medidas a tomar.