OMSA inicia nueva etapa con 15 autobuses renovados

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMS) inició ayer domingo 26 de abril su nueva etapa, que contará con 15 autobuses renovados en el Corredor 27 de Febrero, los cuales contarán con el pago electrónico integrado.

El director de la OMSA, Onésimo Antonio González, anunció que durante los primeros 15 días de operación de los autobuses, los usuarios podrán hacer uso del transporte de manera gratuita.

Este servicio contará con una tarifa integrada de transporte donde se podrá subir a la OMSA, el Metro de Santo Domingo y el Teleférico de Santo Domingo. Tendrá un valor de RD$35 para pago electrónico con tarjeta Metro, crédito o débito.

“La OMSA inicia una nueva etapa y no precisamente por el cambio de su línea gráfica. La nueva OMSA no comienza solo con autobuses renovados, comienza con una nueva forma de servirles a los usuarios”, manifestó durante el relanzamiento en la sede central de la OMSA en la Prolongación 27 de Febrero.

González señaló que este relanzamiento marca el inicio de una nueva visión institucional, orientada a dignificar el transporte público colectivo, ofrecer mayor comodidad y reducir el tiempo de espera de los usuarios en las paradas.

“Esos dos meses de lluvia que nos han azotado no nos han permitido tener una flota mayor en la calle, pero en la próxima semana habrá 10 autobuses y así irán incrementándose con la estabilidad del tiempo”, explicó.

El Corredor 27 de Febrero tendrá dos anillos: un primer anillo denominado Corredor avenida 27 de Febrero Santo Domingo Oeste, que iniciará en Los Alcarrizos y finalizará en la calle Barahona con Dr. José Betances del sector de Villa Francisca, y un segundo anillo, denominado Corredor avenida 27 de Febrero Santo Domingo Este, que iniciará en el módulo C2 del Hipódromo V Centenario y finalizará en la Zona Universitaria del Distrito Nacional.

Además, el primer anillo, el Corredor Avenida 27 de Febrero, Santo Domingo Oeste, operará 45 autobuses, de los cuales 25 serán articulados de 160 pasajeros y 20 rígidos con capacidad de 90 pasajeros, realizando un servicio de 5:00 de la mañana a 11:00 de la noche.

Actualmente, la OMSA se encuentra en la recuperación de 320 autobuses, que anteriormente carecían de aire acondicionado y presentaban condiciones inadecuadas. Como parte del proceso, se están llevando a cabo pruebas técnicas rigurosas para garantizar la seguridad y calidad del servicio.

“La OMSA había caído; estamos en un proceso donde, de los 320 autobuses que van a ser recuperados, no había un autobús con aire acondicionado. Esos autobuses estaban forrados de publicidad. Para mí eso es una agresión a los usuarios. Las personas esperando media hora, una hora o quién sabe si el autobús llegaba”, garantizó que este plan ayudará a mitigar las deficiencias del transporte.

nuevos autobuses

El director de la OMSA anunció que próximamente se licitará la compra de 200 nuevos autobuses mediante un proceso transparente, con la participación de veedores de la prensa y el sector privado.

Además, adelantó la implementación junto con el Ministerio de Turismo de autobuses eléctricos, con un primer corredor turístico que iniciará operaciones en junio, y que será operado por mujeres conductoras capacitadas.

“Queremos una OMSA blindada en transparencia, tecnología y calidad de servicio. Una institución pública que nadie pueda volver a deteriorar”, afirmó.

mejora en el salario

González aprovechó el relanzamiento de la institución para dar a conocer las mejoras salariales para el personal operativo. Los conductores pasaron de devengar RD$30,000 a RD$40,000, mientras que los operadores de autobuses articulados recibirán hasta RD$50,000 mensuales.

También se trabaja en mejorar las condiciones laborales, incluyendo alimentación adecuada en jornadas tempranas.

juegos centroamericanos y del caribe

También dijo que la OMSA estará junto al Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) para el traslado de los atletas que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán desde el 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

“Durante 15 días, del 24 de julio al 8 de agosto, nosotros estaremos dándole servicio para que la gente pueda desplazarse y pasar por la 27 de febrero, que conecta con el Estadio Olímpico, donde están la mayoría de las actividades, y también conectaremos el Parque del Este”, dijo.

Agregó que asumen la responsabilidad de transportar a los atletas que participarán de este evento que contará con la presencia de más de 6,500 atletas.