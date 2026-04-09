Residentes de Las 800: se repite la historia con cada gran aguacero

La historia se repite en Las 800 del sector Los Ríos de la capital, donde las autoridades prometen raciones alimenticias sin hablar de posibles soluciones ante el problema de raíz que prevalece la comunidad.

Los moradores deploran que en tiempos de intensos aguaceros suceda lo mismo en Las 800, donde aseguran que el gobierno promete llevar raciones alimenticias y fundas, pero no resuelven los problemas.

Las 800 despertó ayer en medio de casas inundadas debido a las constantes lluvias registradas desde tempranas horas de la mañana.

La indignación es notable en los comunitarios, quienes aseguran estar cansados de la misma situación y promesas incumplidas por parte del Gobierno, alegando que cada vez que llueve a gran magnitud las calles se llenan de agua y las pérdidas materiales nadie se las recompensa.

Aunque no se registraron fallecimientos ni heridos, algunos vehículos quedaron “ahogados”, casas inundadas, colapso de paredes de un centro escolar, deslizamiento de una iglesia evangélica en medio de la cañada y pedidas materiales, fueron algunos resultados que dejaron los aguaceros.

Desde las 6:00 de la mañana, personas limpiaban sus casas y sacaban los enseres y electrodomésticos para intentar secar y salvar lo más que puedan. Los rostros de preocupación eran evidentes, mientras que vecinos ayudaban a los más afectados.

Al lugar se presentaron empleados de la Alcaldía del Distrito Nacional (AD) y del Ministerio de Obras Públicas para limpiar la zona y al mismo tiempo retirar algunos vehículos que se inundaron tras la crecida de una cañada.

“Hasta los apartamentos que se hicieron están inundados de agua. El gobierno tiene seis años… tal vez el presidente tenga buenas intenciones, pero muchos de los funcionarios nos han ignorado”, manifestó José Luis Delgado, quien aseguró que los dirigentes políticos no prestan atención a la situación tan crítica que viven en Las 800 y solo se pasean cuando hay situaciones como la actual.

Samuel Díaz, presidente de la Junta de vecinos de la Cañada de Los Ríos junto a Ramón Antonio Hernández, presidente de la fundación de Desarrollo Medioambiental, realizaron un llamado al director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Antonio Suberví, para que intervenga con el retiro de la iglesia que se encuentra justo en el medio de la cañada tras haberse deslizado por las constantes lluvias.

Presencia de dirigentes políticos

Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, se dio cita para colaborar con las familias que resultaron afectadas y solicitó la asistencia de miembros de la Policía Nacional para que restrinjan el acceso al entorno de la escuela República de Costa Rica, tras el colapso de una de sus paredes con el objetivo de que no represente peligro para los comunitarios que transitan por los alrededores.

“No abandone a la gente que está necesitada aquí, hay mucha gente que lo ha perdido todo que no tiene nada literalmente”, fue la petición de un residente de Las 800 a la alcaldesa.

Jairo Doñé, regidor del Distrito Nacional, explicó que se han presentado perdidas millonarias en el lugar, y aseguró que, además de Las 800, otros sectores como Arroyo Hondo, La Yaguita y El Galá, registraron varias viviendas inundadas.

Las inundaciones por la incidencia de una vaguada trastornaron el tránsito vehicular.LEONEL MATOS/LD

“Bueno aquí en esta ruta el agua arrastró más de 25 unidades de guaguas incluyendo un tanque de gasoil que tenía dos mil galones de gasoil y el agua lo arrastró más de un kilómetro y está allá afuera parqueado. Gracias a Dios no tenemos pérdidas humanas solo material”, manifestó Doné.

Comunitarios indignados

Tras la visita de la alcaldesa, varios comunitarios la abordaron para alertar sobre posibles inundaciones en otras viviendas que debían ser intervenidas, si seguían las lluvias, a lo que Mejía respondió: “pero mi amor déjame decirte, la gente no debe vivir en esos sitios”.

Ariel Marmolejos, residente en el sector, mostró indignación por la situación en la que tienen que estar viviendo los comunitarios, ya que es la tercera vez que viven una situación así. Declaró que el Gobierno lo que está esperando es que el sector colapse, hayan pérdidas humanas a gran magnitud y se conformen con una comida y un colchón.

“La misma promesa de siempre vamos a ayudar para ver a los necesitados, los daños que pasaron en el lugar, pero luego que se va la alcaldesa y que pasa el auge del fenómeno ¿dónde quedan los moradores de esta comunidad?, después que le dan la comida, después que le dan el colchón ¿qué pasa con los moradores de Las 800?”, expresó Marmolejos.

Belkis de la Rosa, otra comunitaria que mostró inconformidad con la visita de la alcaldesa, aseguró que “ella pasó por arribita y no ha visto nada porque no pasó por donde la cañá arrasó con todas las personas que hoy no tienen nada”.

“Por eso es que aquí vienen dan sus fundidas y ya se acabó, entonces el que tuvo sus problemas no se le acaban porque los políticos no ven la situación de los pobres” ”, dijo De la Rosa, cuando la alcaldesa había abandonado el lugar.

Para los vecinos, la solución al problema no son visitas de dirigentes, sino el arreglo de la cañada que tiene años de haber iniciado los trabajos y a la fecha no terminan.

El inolvidable 4 de noviembre

En 2022 se registró uno de las inundaciones más trágicas en este sector. Las lluvias del 4 de noviembre de ese año dejaron como resultado nueve víctimas mortales y decenas de familias que lo perdieron todo, ¿la raíz de todo? crecida de la cañada.

Como solución a esto en 2023, la CAASD inició los trabajos de saneamiento en la cañada de Las 800, un proyecto con una extensión de 460 metros lineales, que incluía la construcción de 20 registros sanitarios en ladrillos, 125 acometidas sanitarias, 20 tragantes pluviales y 600 metros lineales de acera, con una inversión estimada de RD$172,853,734.11.

El objetivo según, Felipe Suberví, era “mejorar la infraestructura, la salud y bienestar de los residentes”.

Los comunitarios informaron que hace alrededor de dos semanas fue asfaltada la calle donde se encuentra la escuela República de Costa Rica, pero hoy fue una de las estructuras más afectadas.