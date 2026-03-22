Fallecido en tiroteo de Cinema Centro intentó matar a una mujer

Caribbean Cinemas informó este domingo que el hombre que murió durante un tiroteo en Cinema Centro, ubicado en la avenida George Washington del Distrito Nacional, intentó matar a una mujer.

Esta información está contenida en el comunicado colgado por la referida empresa en sus redes sociales, en el que afirmó que el incidente ocurrió alrededor de la 11:30 a. m., mientras las instalaciones se encontraban cerradas al público.

De acuerdo a este documento el fallecido, identificado por la Policía Nacional como Santos Pimentel Lebrón, laboraba como agente de seguridad perteneciente a una empresa privada externa, e intentó arrebatarle la vida a una colaboradora no identificada de Caribbean Cinemas.

Asimismo, en el comunicado se indicó que el personal de Cinema Centro está colaborando con la Policía y el Ministerio Público, para continuar con la investigación de lugar.

“Condenamos de manera categórica cualquier manifestación de violencia y reiteramos nuestro firme compromiso con la seguridad, el respeto y el bienestar de todos nuestros colaboradores, clientes y aliados”, leía parte del mencionado documento.

Además, subrayaron que Cinema Centro Malecón permanecerá cerrado "hasta nuevo aviso".

A CONTINUACIÓN, EL COMUNICADO ÍNTEGRO:

“Caribbean Cinemas informa que en el dia de hoy aproximadamente a las 11:30 a.m., se produjo un hecho que involucró a un agente de seguridad perteneciente a una empresa privada externa, Eulen, tratándose de un intento de feminicidio contra una colaboradora de nuestra organización.

Este lamentable incidente en nuestra sucursal de Cinema Centro Malecón, ocurrió en un horario en el que las instalaciones se encontraban cerradas al público. Agradecemos la pronta asistencia de la Policia Nacional.

Desde el primer momento, Caribbean Cinemas ha activado sus protocolos internos y ha puesto a total disposición de las autoridades competentes toda la información y los recursos necesarios.

Nuestro personal se encuentra colaborando de manera plena con la Policía Nacional y el Ministerio Público, suministrando las declaraciones requeridas para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Condenamos de manera categórica cualquier manifestación de violencia y reiteramos nuestro firme compromiso con la seguridad, el respeto y el bienestar de todos nuestros colaboradores, clientes y aliados.

Expresamos nuestra profunda solidaridad con las personas afectadas por este suceso y con sus familiares.

En atención a la gravedad de lo ocurrido, informamos que la sucursal de Cinema Centro Malecón permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Agradecemos la comprensión del público y reiteramos nuestra disposición de continuar colaborando autoridades hasta el total esclarecimiento de este hecho”.