Gobierno pone en funcionamiento el nuevo corredor de autobuses Independencia

El Gobierno dominicano inauguró el nuevo corredor de autobuses de la avenida Independencia, el cuál circulará desde el kilómetro 12 de Haina hasta el Parque Independencia.

En una actividad, encabezada por el presidente Luis Abinader, se explicó que el nuevo Corredor incorporará 68 nuevos autobuses, que recorrerán 82 paradas en un tramo de 18 kilómetros (ida y vuelta) entre las cinco de la mañana y las 11 de la noche, impactando a más de 40,000 pasajeros diarios; con guaguas circulando en intervalos de 5 a 7 minutos .

La tarifa será de 35 pesos y la misma podrá ser pagada con tarjetas de débito, crédito, al igual que los demás corredores.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, dijo que con este corredor se implementará la primera fase de la "tarifa integrada" que permitiría que con un solo pasaje, quienes usen los corredores de autobuses hagan el transbordo con estaciones habilitadas cuando el pago se realice de forma electrónica y con tarjeta bancaria.

Como parte del proceso de implementación, más de 200 conductores fueron capacitados fortaleciendo sus competencias en conducción segura, trato al usuario y cumplimiento de las normas de tránsito. También serán beneficiados con seguridad social, jornada laboral fija y pensiones.

Con la incorporación de este nuevo servicio, la red de corredores reformados alcanza un total de 209 autobuses distribuidos en cuatro corredores: 30 en el Corredor Núñez, 46 en el Corredor Churchill, 64 en el Corredor Charles y ahora 68 en el Corredor Independencia.

Esta red aporta actualmente una cobertura de 500.93 kilómetros, sumando 67.27 kilómetros adicionales para sus diferentes ramales con la implementación del nuevo corredor.