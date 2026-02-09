Aerolíneas europeas que viajan a Cuba se reabastecen de combustible en RD

Los vuelos comerciales entre República Dominicana y Cuba continúan desarrollándose con relativa normalidad, aunque bajo ajustes operativos obligados, debido a la severa escasez de combustible que afecta a la isla caribeña.

La aerolínea dominicana Air Century mantiene sin alteraciones sus operaciones entre Santo Domingo y La Habana, mientras compañías europeas como Iberia y Air Europa han debido readecuar sus itinerarios realizando escalas técnicas en aeropuertos dominicanos para reabastecimiento de combustible.

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), informó que los vuelos de Air Century que parten desde el Aeropuerto Internacional Doctor Joaquín Balaguer, en El Higüero, con destino a La Habana, continúan operando con normalidad, a pesar de la crisis de combustible que impacta directamente al sector aeronáutico cubano.

La concesionaria aeroportuaria precisó que hasta el momento no se han registrado cancelaciones ni retrasos atribuibles a la falta de combustible en Cuba en las operaciones de esa aerolínea.

Luis López, director corporativo de Aerodom, explicó que la situación ha obligado a varias aerolíneas internacionales a implementar escalas técnicas en territorio dominicano como medida preventiva y operativa.

En ese sentido, detalló que el vuelo IB-273 de la aerolínea española Iberia, con destino final a La Habana, realiza una parada técnica en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez para reabastecer combustible antes de continuar hacia la capital cubana.

De igual forma, López indicó que Air Europa, que cubre la ruta directa Madrid–La Habana con el vuelo UX-51, también ha incorporado una escala técnica en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, con el objetivo de cargar el combustible necesario para completar su trayecto sin contratiempos.

Estas medidas, aclaró, responden exclusivamente a la imposibilidad de garantizar el suministro de combustible de aviación en los aeropuertos cubanos.

Desde el Departamento de Operaciones de Vuelos del Aeropuerto Internacional de Las Américas se informó que, hasta la fecha, no existen vuelos comerciales programados de manera directa desde Santo Domingo hacia los aeropuertos internacionales de Cuba, más allá de las operaciones específicas que se realizan desde El Higüero.

No obstante, las autoridades aeroportuarias dominicanas se mantienen en coordinación constante con las aerolíneas y organismos internacionales ante cualquier cambio en el panorama regional.

El ejecutivo de Aerodom subrayó que la empresa concesionaria está ofreciendo todas las facilidades logísticas, operativas y técnicas necesarias a las líneas aéreas que cubren la ruta hacia Cuba, incluyendo apoyo en servicios aeroportuarios, abastecimiento de combustible y coordinación de horarios, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones y la seguridad de los vuelos.

La escasez de combustible en Cuba ha generado preocupación en la industria aérea internacional, ya que impacta no solo la conectividad del país, sino también el flujo de pasajeros, el turismo y las operaciones comerciales.

Sin embargo, la posición estratégica de República Dominicana y la capacidad operativa de sus aeropuertos han permitido que el país se convierta en un punto clave de apoyo para las aerolíneas que mantienen enlaces con la isla, mitigando así los efectos inmediatos de la crisis energética cubana en la aviación regional.