La CNTU abrirá corredor nocturno en la ciudad

La Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) anunció ayer el inicio de la ruta piloto del tercer horario, que comprende de 11:00 de la noche a 5:00 de la mañana.

El presidente sindical, William Pérez Figuereo, dijo que con esta nueva iniciativa se busca que cientos de personas que se trasladan en la madrugada puedan tener un asiento decente y seguro.

Pérez Figuereo explicó que más de 500 establecimientos que tienen sus sedes en esta arteria comercial de la autopista Duarte (la John F. Kennedy) tendrán la posibilidad de cerrar sus puertas más tarde, ya que sus empleados y clientes contarán con el servicio de transporte nocturno.

Explicó que esta nueva disposición de servicio servirá para descongestionar la presión al tránsito durante el día, debido a que gran cantidad de personas han manifestado que podrían movilizar sus ocupaciones a la noche.

Según Pérez Figuereo, los más beneficiados de este tipo de servicios son los guachimanes, trabajadores de restaurante, tiendas, fritureros, chiriperos y muchas personas que no tienen los recursos para pagar un taxi.

El sindicalista llamó a las demás organizaciones de transporte a replicar este tipo de servicios, sin importar que en principio no sea rentable.

“Apoyar a nuestro país a que se desarrolle y produzca durante las noches sería un deber cumplido”, manifestó.

Por otro lado, el dirigente sindical hizo un llamado al director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, y al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, para que resguarden a los choferes con vigilancia, debido a los riesgos que estos enfrentan durante la noche.