Comerciantes de mercados del DN afirman ventas han sido lentas durante el mes de diciembre

Diciembre suele ser el sello de dos situaciones para los dominicanos: festividades y alza en los precios de la canasta básica.

Periodistas de Listín Diario realizaron un recorrido por diferentes mercados del Distrito Nacional y notaron las molestias de los comerciantes por la lentitud de las ventas de los alimentos fundamentales durante y luego de los festejos de la Navidad.

"La cosa está mala. Bueno, el año entero las cosas han estado malas. La gente no tiene dinero y el Gobierno se descuidó con eso", expresó Luis José Tejada, un comerciante que tiene más de dos décadas vendiendo en el Mercado Nuevo de la Duarte.

Interior del el Mercado Nuevo de la Avenida Duarte.Jorge Martínez/ Listín Diario

Las declaraciones de José Tejada coincidieron con las de varios vendedores del mercado, que aseguran nunca haber estado en una situación como la de 2025.

"En el mercado vendes más o menos. La gente va y compra en otros lugares donde muchas venden lo mismo que aquí", comentó Juan Bautista.

Dentro del lugar se observó cómo las ventas se desenvolvían de manera lenta debido a la fecha y otras razones, conforme a los feriantes.

Mercado de Villa Consuelo

Por otro lado, la situación en el Mercado de Villa Consuelo era tranquila; incluso, algunos de los vendedores de carnes y embutidos no asistieron a sus zonas de trabajo, otros fueron observados realizando labores de limpieza.

Juan Tomás Mercado, dueño de una caseta, indicó que las cosas estuvieron "muy lentas y raras" durante el mes de diciembre.

"Hay un dicho que dice 'después de la tempestad viene la calma', pero este año no hubo tempestad, solo hemos tenido calma. No hay nada, se ha mantenido así durante el año", reveló el hombre.

Vendedores y comerciantes dentro del Mercado de Villa Consuelo.Jorge Martínez/ Listín Diario

No obstante, Maritza Feliz, dueña de la Carnicería Teteo, tuvo una visión diferente a la de Tomás Mercado. La mujer aprovechó para revelar que diciembre ha sido un “mes bueno”.

“Este ha sido un muy buen diciembre. En el año las ventas estuvieron lentas, pero para diciembre fueron bien dinámicas”, aseguró.

Precios luego de Nochebuena

Tras visitar ambos mercados, los reporteros de este medio confirmaron que los precios de los alimentos de temporada como la carne de pollo oscilan luego de Nochebuena en RD$90 y RD$95, la carne de cerdo entre RD$120 y RD$140.

Otros alimentos como la zanahoria, repollo, lechuga, cebolla, papa y arroz circulan entre RD$40 y RD$120. Asimismo, los precios de los plátanos maduros y verdes se mantienen entre los RD$25 y RD$30.