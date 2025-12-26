Precipitaciones moderadas se sentirán en zona Norte del país este viernes, según Indomet

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) reveló que este viernes 26 de diciembre habrá precipitaciones débiles en distintos puntos del país; sin embargo, se espera que otros puntos de la nación exista un clima poco nuboso por la reducción de la humedad y la incidencia del sistema anticiclónico.

Además, la institución aseveró que, en horas de la tarde, posibles precipitaciones débiles y moderadas afecten las comunidades de Valverde, Santiago, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, las costas de Hato Mayor, El Seibo y algunos sectores de Santo Domingo. Durante la noche, seguirán ocurriendo hacia la costa atlántica.

El organismo comunicó que las temperaturas continuarán frescas y agradables y sintiéndose más frías en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblina, debido a la época del año (invierno) y al viento moderado de dirección noreste.

“En la costa Atlántica, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná). Para el resto de la costa Atlántica y toda la costa caribeña, recomendamos navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a viento moderado y olas anormales”, indicaron en un comunicado.

Las temperaturas mínimas estarán entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.