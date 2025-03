Apagones y alzas en las facturas de electricidad irritan a usuarios

Las alzas en las facturas de electricidad y los apagones siguen irritando a los ciudadanos, quienes se quejan porque, pese a no contar con un servicio regular en sus hogares, el recibo establece que su consumo se elevó.

Alba Polanco, residente en el barrio Los Mina, dijo que procedió a retirar el contrato de energía eléctrica, debido al descontrol de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la ineficacia del servicio.

“Tuve que retirar el contrato porque me estaban generando demasiadas facturas. De eso acabo de pagar RD$9,680; yo no tengo aire ni nada y siempre las facturas subiendo”, explicó Polanco, molesta al salir de una estafeta de la EdeEste.

Otro que se ha visto afectado por la alza en su recibo de luz es Luis Harry, quien se dirigía a una de las sucursales de EdeEste para reclamar por la deficiencia en el suministro de energía eléctrica en su sector y los altos precios por un servicio que no han podido disfrutar.

“En mi casa somos dos viejos que no usamos nada y la luz cada vez llega más cara y tenemos un tal Protecom (Protección de usuarios del servicio eléctrico) que nos debería proteger, pero no protege nada”, aseguró Harry, incómodo y afirmando que hasta estuvo a punto de sufrir un ataque al corazón por los enojos al reclamar por su factura.

El usuario agregó que el jueves su sector sufrió un apagón de casi siete horas, lo que califica de “injusticia” y negligencia por parte del equipo técnico de la compañía de energía al no brindar el servicio adecuado a sus clientes.

Asimismo, Yudelka Peña mencionó que desde el mes de noviembre ha estado recibiendo facturas de hasta RD$13 mil, las cuales reportó y hasta el momento no ha recibido respuesta sobre esto.

“Me la pusieron en un monto atrasado porque no me aceptaron el reclamo que hice y este mes me llegó de RD$6,700 y las que pagué se sumaron con esta y me llegó de RD$19 mil y algo. Últimamente se está yendo mucho la luz y cada vez las facturas más altas”, afirmó Peña, apurada por solucionar su situación.

Las facturas llegan elevadas, pese a que ahora dan menos horas de luz.ARCHIVO/LD

Según las quejas de los ciudadanos, los reportes han sido constantes y continúan a la espera de una respuesta completa de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este.

Además, dicen que se han estado quejando desde noviembre cuando sus facturas reflejaron un aumento notorio y al revisar su consumo verificaron que no se corresponde al monto enviado.