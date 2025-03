Sectores de Palmarejo se declaran en estado de emergencia

En estado de emergencia se declararon los sectores Alondra y Santa Rosa de Palmarejo Villa Linda, distrito municipal de Pantoja, Santo Domingo Oeste, debido a las problemáticas presentes en la comunidad.

Los residentes denunciaron este martes que, a pesar de vivir con escasez de agua por más de nueve años, también carecen de un sistema de alcantarillado sanitario, carreteras intransitables, exposición a cañadas y montones de basura en la zona.

“Aquí no hay agua potable, las calles no sirven, el servicio que necesitamos y merecemos no lo tenemos. No tenemos Unidad de Atención Primaria (UNAP), ni una botica popular. El 9-1-1 no quiere ni entrar por las condiciones de las calles. Esta comunidad está en estado de emergencia”, manifestó Victor Duval, presidente de la junta de vecinos.

Cañada

Tal es el caso de la calle Jacobo Majluta, de Santa Rosa, Palmarejo de Villa Linda, que en su terminación desemboca en una cañada de aguas contaminadas de residuos inorgánicos.

Esta cañada de ha convertido en un dolor de cabeza para los habitantes de varios sectores de Palmarejo.José A. Maldonado

El hedor, la contaminación que representa, el criadero de plagas que produce en la zona es motivo de preocupación de los residentes.

Más arriba de la calle Jacobo Majluta, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) inició el encajonamiento de la cañada, pero los habitantes del lugar muestran preocupación de que el trabajo de construcción solo se realice en ese tramo y no continúe hasta esa calle, como supuestamente ya le informaron los ingenieros de la obra.

“Ellos a cada rato venían a medir, ofreciéndole promesa a uno y no podemos aguantar tanto. Solo piensan dejar el trabajo hasta ahí, supuestamente. A muchas casas les afecta, principalmente la mía, que se me ha ido toda para la cañada; el bajo no se aguanta. Mira como está la condición del puente, casi al colapsar; a cada rato se van guaguas ahí, y hay que buscar otra para sacarlas”, expresó Yomaira Mora.

“Todo el que no quiere una estufa o algo lo tira ahí, hasta perro muerto lo tiran ahí. Uno no aguanta más con el bajo tampoco”, añadió.

Otra denuncia que hicieron los comunitarios del sector Santa Rosa fue sobre el deterioro de las calles, quienes indicaron que, aunque no estaban asfaltadas, no tenían hoyos, y que con el paso de camiones para construir el encajonamiento de la cañada, las vías están en mal estado.

“Que nos arreglen las calles como las teníamos, por lo menos este lado, ya estaba en proyecto de asfaltar, y con los camiones esa gente nos dañaron el camino, nos explotaron las tuberías, duramos un tiempo sin agua también”, manifestó Mora.

En el sector de Alondra, hasta la fecha continúan lidiando con la ausencia de agua potable, que según expresan los comunitarios, ya son más de nueve años de escasez.

Aunque cuentan con las tuberías para transportar el agua potable, el líquido no llega a los hogares; además, indicaron que los negocios del lugar disfrutan del agua que ellos pueden utilizar.