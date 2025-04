Aleska Génesis regresa a "La casa de los famosos All-Stars" como panelista tras detención

La modelo venezolana Aleska Génesis regresó la noche de este martes al reality "La casa de los famosos All-Stars", pero esta vez como panelista desde los estudios de Telemundo en México.

Luego de su eliminación como participante y posterior detención policial el pasado 10 de marzo por el supuesto robo de relojes, Aleska se reintegró al programa de televisión y afirmó que actualmente su prioridad es tener paz.

"Estar presa, sin saber si vuelves a estar en libertad, no se lo deseo a nadie, ahorita no busco vengarme, yo no busco venganza, busco tener paz", expresó durante el segmento "Aleska con Aleska".

La cadena estadounidense informó que Aleska Génesis estará presente en las galas por el resto de la temporada que terminará en aproximadamente un mes.

Se recuerda que la venezolana fue vinculada a proceso por delito de robo y como medida se le ordenó no salir del país, tuvo que entregar su pasaporte y asistir a firmar periódicamente.

La semana pasada, la modelo celebró que su acusador, el empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio, retiró los cargos en su contra.