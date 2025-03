Medio Ambiente espera denuncias para intervenir río Manoguayabo

El Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (Mimarena) se niega a actuar a favor del río Manoguayabo debido a que carece de una denuncia colocada por los moradores del sector del mismo nombre en el municipio Santo Domingo Oeste.

Tras un reportaje publicado por Listín Diario, en el que se documentó cómo el balneario está siendo intervenido con camiones volteos, palas hidráulicas y otras maquinarias de extracción de materiales que dejan como evidencia un total de ocho agujeros grandes y pequeños que estropean el hábitat natural.

No obstante, según moradores, estas prácticas son realizadas de forma ilegal.

Además, también indicaron que esta situación ha ocasionado una disminución de sus aguas y ha hecho más profundo el arroyo, poniendo en peligro a la mayoría de los bañistas.

Es por esta razón que residentes del batey Bienvenido y La Pared de Haina, comunidades próximas al río Manoguayabo, denunciaron a través de los medios de comunicación que la excavación a gran escala de materiales y agregados para la construcción es una amenaza permanente a la protección de ese afluente.

Una fuente explicó a periodistas que las labores de extracción son realizadas a diario por camiones de una empresa no identificada, mientras otras personas se desplazan en motocicletas y, día tras día, se van cargados de arena, piedra y gravilla. Mientras, al consultar vía telefónica al Ministerio de Medio Ambiente, un operador no identificado de servicios al ciudadano y acceso a la información, señaló que el departamento en encargado de preservar las áreas verdes no puede intervenir el río Manoguayabo sin constar con denuncias.

“Nosotros no actuamos así”, expresó el agente.

Sin embargo, los lugareños de Bienvenido insisten en que el arroyo sea intervenido por las autoridades de Mimarena, y reclaman una mayor vigilancia en el afluente para eliminar las extracciones.