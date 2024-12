Juan Hubieres tiene su “fórmula” para eliminar las chatarras

El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, respaldó ayer la eliminación de los vehículos chatarras del transporte público, un proceso que a su juicio debe darse mediante exoneraciones de impuestos a los gremios de choferes.

El líder sindical se suma a la propuesta editorial de LISTÍN DIARIO, recordando las iniciativas que sometió hace tres años ante el Gobierno con la ambiciosa meta de retirar 50,000 chatarras de las calles de Santo Domingo.

“Le dijimos al Gobierno que en una primera etapa a esas personas les asignara una especie de exoneración de impuestos o un 50% del pago del impuesto porque el país ganaba y sacábamos 50,000 chatarras”, dijo en una conversación telefónica.

Con respecto a las ganancias, se refiere a la disminución en la contaminación que alcanzaría el país, esto en la parte medioambiental y visual, que de ejecutarse sería un logro conocido de que “tenemos otro rostro”.

Sobre las exoneraciones otorgadas, dijo que “conllevaba que si un vehículo valía 20,000 pesos se le tomara eso al propietario de la chatarra y se le diera una especie de bono, no de bono en efectivo, sino sobre el valor que iba a restar del (nuevo) vehículo donde lo tomara a crédito”, añadió Hubieres en las sugerencias.

Sin embargo, la idea no prosperó y en ningún momento recibió la respuesta favorable de las autoridades. “Por ahí me dijeron, vamos a dejar eso para más adelante, vamos a ver lo que usted necesita y nosotros no necesitamos nada”, manifestó.

En contraste, el Gobierno asumía el plan de la creación de corredores en avenidas como la Winston Churchill, misma en la que participaron organizaciones sindicales, pero no se contempló eliminar las chatarras.

“Ellos apresuraron tres corredores, una chatarra no ha salido de esos corredores y si han salido de ahí porque les impiden trabajar, están en otros corredores en la misma capital, porque bueno, porque primero no se le pagó su chatarra, no fue un proyecto incluyente”, dijo Hubieres.

Planteamientos

Con todo y eso, el sindicalista ve en los corredores la posibilidad de mejoras en el transporte masivo de pasajeros. De hecho, plantea la creación de carriles preferenciales como parte de agilizar el tránsito.

“Es aperturar un carril preferencial, no exclusivo porque tal vez no hay las condiciones para un carril exclusivo en este momento, pero usted abre un carril preferencial y permite que por ahí no se metan ni los carritos ni la chatarra, que el Estado disponga en su computadora a qué distancia viene cada guagua y entonces cuando las guaguas se van aproximando a los semáforos le dan apertura libre”, sugiere.

En otras medidas, Hubieres pondera la necesidad de horarios diferidos para reducir las brechas en las horas picos. Propone escalonar la apertura de comercios –tipo colmados o almacenes- hasta las 9 o 10 de la mañana, como forma de no incidir en la movilización de otros obreros con responsabilidades tempranas.

Y no es la única idea, también ha propuesto horarios especiales para la transportación de camiones. Dice que la recogida de basura podría realizarse en las noches, lo mismo que con la carga, aunque con la salvedad de ampliar los niveles de seguridad ciudadana, porque furgones trasladan materiales valiosos.

“Es un problema de voluntad política”, dijo respecto a la crisis del tránsito frente a las tantas iniciativas y modelos pilotos que cree pueden funcionar en el Gran Santo Domingo.

“Ojalá que el presidente pueda cumplir eso”

Con la promulgación del decreto número 654-24, el presidente Luis Abinader establece en el párrafo del tercer artículo que el Plan Nacional de Seguridad Vial deberá estar finalizado y aprobado a más tardar el 19 de mayo del 2025.

En vista de esto, las palabras de Hubieres se limitan a que “ojalá que el presidente pueda cumplir eso”. Agrega ignorar “cómo el gobierno va a hacer eso, porque en general todos los técnicos los han cancelado”, un guiño a que por “asuntos políticos” profesionales de experiencia en el área de tránsito han sido removidos de sus funciones.

“Si nos convocan, participamos, aquí hay muy buenos técnicos en el país”, dijo con relación a trabajar con las mesas temáticas para la confección del plan, a lo que en el momento no se le convoca.