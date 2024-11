Mejoraron drenaje en la avenida Isabel Aguiar; falta tapar los hoyos

Luego de varios reportes de los ciudadanos al Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y al Ministerio de Obras Públicas, estos acataron el llamado y realizaron limpieza de imbornales y filtrantes en la avenida Isabel Aguiar. Sin embargo, los dolores de cabeza aún persisten por el mal estado de la vía.

Anderson Genao de la Cruz, quien cada día transita por la zona, dijo sentirse tranquilo al poder pasar por el área sin miedo al agua estancada que llegaba en ocasiones hasta la mitad del carro.

“Ya después que arreglaron lo de llenarse el agua, lo que falta es que arreglen la calle, que le pongan asfalto. Ahora nuestro único problema es que hay que asfaltar. Llueve y no dura ni cinco minutos para bajar el agua”, expresó de la Cruz, quien es transportista en la zona.

Otro afectado es Bryan Gory, quien dijo que suele transitar por la avenida debido a que, como motorista, sus servicios suelen ser en esa zona, pero cuando no se había realizado la limpieza de imbornales y filtrantes, evitaba el lugar.

“Esto ya no se llena tanto; lo que deberían arreglar es la calle porque eso está feo. Ya no se dañan los motores ni uno tiene que estar pasando por otro lado cuando llueve, pero quedó lo de arreglar la calle”, manifestó Gory al mencionar que las condiciones de la vía afectan el flujo de pasajeros.

Feliciana Montero, residente en un residencial frente a la Universidad Federico Henríquez y Carbajal (UFHEC), donde se encontraba el taponamiento de filtrantes llenos de basura, dijo sentirse incómoda por el hedor que se dispersaba de las aguas estancadas.

“Gracias a Dios, arreglaron los imbornales y no nos llenamos los pies de lodo. Realmente nos sentimos mejor porque estábamos muy incómodos porque el mal olor del agua estancada nos hacía mucho daño, pero ya no se posa. Ya los motores no tienen que subir por la acera y los carros se subían”, afirmó Montero, al acercarse al lugar que le causó estragos.

Asimismo, Angelina, residente en la zona, dijo que el asfalto de la calle es necesario para acondicionar la vía, ya que aun en días con mayor frecuencia de lluvias el agua se estanca unos minutos.

Los estragos de hace dos meses

Los choferes de transporte público expresaron su preocupación por la falta de asfalto en la avenida, ya que cuando llueve los carros no pueden transitar por la zona; el lodo negro resulta un caos y la basura se adueña de todo.

Además, los estudiantes de la Universidad Federico Henríquez y Carbajal (UFHEC) se quejaron por lo complicado que es para ellos transportarse para ir a clases cuando llueve; en ocasiones resulta tedioso dar la vuelta a la universidad para tomar otra vía.

Carros y motores dañados por las inundaciones, por lo que esperaban respuesta de las autoridades después de años viviendo la desesperada situación. Desviarse para evitar el cúmulo de agua y perder bienes materiales a causa de esto es la agonía que viven quienes transitaban el lugar.