San Carlos se queda sin drenaje, pero con heces en sus calles

El sector San Carlos se convierte en un verdadero caos cada vez que llueve debido a la grave falla en el sistema de drenaje, lo que genera inundaciones recurrentes. Los residentes expresaron su preocupación al ver cómo las aguas se mezclan con heces fecales y se riegan en las calles.

Según declaraciones de los residentes, los problemas comenzaron a intensificarse con las últimas lluvias, cuando los drenajes, que ya estaban obstruidos por basura y desechos, colapsaron. Las alcantarillas no soportan la carga de agua, lo que lleva a que se desborde.

Este colapso se tradujo en una serie de problemas, como inundaciones recurrentes, malos olores y, lo que es más preocupante, la posibilidad de contaminación del agua.

Los comunitarios mencionaron que la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) prometió dar soluciones a la problemática, aunque se mantienen sin cumplir y no retornaron a la barriada.

“Ellos aún no han hecho el levantamiento. Yo deposité los documentos pero no me han dado fecha de cuándo vendrán”, expresó Marcia Hernández Polanco, miembro de la Junta de Vecinos de San Carlos.

Los residentes dicen que llevan alrededor de 15 años con este caos, en tanto que el Ministerio de Obras Públicas construyó aceras recientemente y pasó por alto la restauración del sistema de drenaje.

Calle Álvaro Garabito

Los vecinos del sector denunciaron que el acceso al agua potable está limitado a los lunes y viernes, mientras que en el mes de octubre se mantuvieron 30 días sin el suministro.

La eventualidad es propia de la calle Álvaro Garabito, donde el agua “hiede a materia fecal”.

Dueños de establecimientos de ventas de alimentos han tenido que trasladarse a otro lugar porque la fetidez les afecta.

En tanto que en la calle Salcedo, se observan a simple vista los desechos de excremento en los contenes, que para los residentes es una preocupación y se sienten desamparados ante tal situación.

“Una de las principales avenidas más afectadas es la Duarte, próximo a la calle Barahona. Eso parece un mar, no se puede transitar”, expresó Manuel Miranda, presidente de la junta de vecinos del sector a propósito de las inundaciones a causa de las precipitaciones.

Los lugareños exigieron a la CAASD acudir al lugar e intervenir para solucionar la situación.