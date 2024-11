Catorce provincias en alerta al inicio de un noviembre que se prevé lluvioso

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que en toda la costa norte, noreste y el este del país estarán produciéndose las mayores acumulaciones de lluvias.

Ceballos dijo que para el Gran Santo Domingo, aunque se esperan lluvias, no serán tan significativas. Pero a partir del domingo las precipitaciones empezarán a incrementarse en el litoral caribeño y los acumulados serán de 200 milímetros.

“Hay mucha perspectiva de que este noviembre sea lluvioso, pero no tanto por los sistemas ciclónicos, sino más bien por los sistemas frontales debido a que ya entramos en el periodo frontal a partir de noviembre”, dijo Ceballos.

Las lluvias continuarán producto de que se mantiene la inestabilidad atmosférica y seguirán siendo más intensas en el litoral norte y noreste, o sea, en las zonas de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y El Seibo.

Las lluvias serán más intensas ya para el domingo y el lunes en el litoral caribeño, específicamente en las zonas de Pedernales, Barahona, Azua, San Cristóbal, Peravia, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana. “Como es un largo feriado, por eso estamos informando a la población de estas lluvias” dijo Ceballos.

Sobre la perturbación atmosférica ubicada al sureste del Caribe, para los próximos días tiene un 50% de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical y los modelos de trayectoria la están desplazando más hacia el noroeste.

Ceballos dijo que las personas deben estar atentas a las zonas costeras debido a que el oleaje de la costa atlántica es anormal “tenemos un oleaje peligroso” y dijo que esto se extenderá durante el viernes y sábado, para el domingo se espera una ligera mejoría.

Por su parte, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Mendez, dijo que en virtud de los niveles de alerta la población debe estar al tanto de lo que pueda ocurrir con estas lluvias.

“Estamos hablando de un fin de semana largo, no se descuiden, al momento de desplazarse, hacerlo con mesura. También leer el informe del Indomet. En virtud de las lluvias que se esperan. Repito, no puede haber descuido porque tenemos varios días con alerta puesta en el país y alerta de gran significado", agregó Mendez.

“La población no debe descuidarse, tenemos suelos saturados y se esperan más lluvias. Con la naturaleza no hay control, siempre se los he dicho”, recalcó.

Alertas

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) anunció este jueves que 14 provincias y el Distrito Nacional están bajo alerta por la incidencia sobre el país de una vaguada.

De acuerdo al COE, esta vaguada mantiene un ambiente húmedo e inestable, por lo que se espera la ocurrencia de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Por esto están en alerta amarilla Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Duarte, Hermanas Mirabal y La Altagracia.

Mientras en alerta verde están Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega, Monte Cristi y Santiago.

El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta como medida de prevención.