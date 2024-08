Morrison se defiende al sentirse agraviado por Marranzini; dice que hizo una de las gestiones más eficientes en Edesur

Milton Morrison defendió su gestión como gerente de la Empresa Distribuidora de Electricidad Edesur asegurando que realizó “una de las gestiones más eficientes y transparentes” de esa entidad.

En un comunicado, Morrison se refirió a la compra de transformadores que se realizó en 2023 y manifestó que, tras estos ser fabricados solo faltaba que un técnico de Edesur visitara la planta en China; sin embargo, dijo que esto no se realizó por inconvenientes “entre el suplidor que ganó la licitación y su fabricante en China”.

El ahora director del Intrant aseguró que este inconveniente no tuvo nada que ver con su administración en la institución. También apuntó que durante su periodo como gerente de Edesur no hubo un solo escándalo de corrupción, ni de temas de compras, y que nadie puede señalarle vínculos con suplidores.

“Ese proceso de compras fue llevado a cabo de manera abierta, transparente y participativa, sin dolo, y había advertido de los inconvenientes entre los suplidores para que no se genere una crisis sobre el atraso de los transformadores, para que los mismos fueran suplidos de manera local”, señaló Morrison en su comunicado.

Asimismo, aclaró que en su gestión los peritos técnicos siempre han visitado las fábricas para garantizar la calidad de los productos que llegan al país.

El funcionario expresó sentirse “agraviado”, razón por la cual decidió emitir esas declaraciones.

“Ante unas declaraciones que ponen en duda mi eficiencia como profesional y que dejan elementos entredichos que pueden tomarse como una manera de desinformar, me permito aclarar que yo, Milton Morrison y mi familia no tenemos riqueza material, pero sí tenemos la riqueza de la dignidad, de lo moral, de la honestidad y de aquellas personas que se han levantado de manera muy digna, clara y transparente para tener un buen nombre en la República Dominicana”, declaró al participar en el programa Esto no es Radio, y citado por un comunicado de prensa enviado a este periódico.

Agregó que al culminar sus funciones en Edesur le dijo al presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, que se iba con la frente en alto y que no volvería a hablar sobre el sector eléctrico, pero que lo llamaran si requerían alguna aclaración.

Declaraciones de Marranzini

Morrison dio estas declaraciones luego de que Celso Marranzini señalara que la empresa pasa por una situación crítica debido a la ineficiencia en la planificación de compras de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, en especial de Edesur.