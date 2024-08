Tanque en María Auxiliadora lleva ya 20 años sin agua

Entre la Juan Evangelista Jiménez y la calle A, también llamada calle Los Salesianos, hay un gigantesco tanque que, según los comunitarios del barrio María Auxiliadora, fue construido durante uno de los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer (en el año 1973), como parte del sistema de abastecimiento de agua potable de ese sector.

El titánico depósito de agua fue una obra emblemática para mejorar el suministro de agua potable, sin embargo, así no es como lo han vivido en los últimos más de 20 años los comunitarios de María Auxiliadora.

“Ese tanque lo hicieron para nosotros aquí, pero no fuimos beneficiados plenamente con su agua”, fue la declaración que dio a LISTÍN DIARIO la señora Felicita Dishmy, quien es una de las fundadoras del barrio con más de 54 años residiendo allí.

Algunos aseguran que hubo un tiempo en el que funcionaba, aunque no pueden precisar el momento exacto. Solo la comunitaria Johanny Pérez, recuerda que la última vez que lo vio funcionando fue en el año 1996. En ese tiempo se podía obtener agua de él. “Cuando eso, ya tenía problemas parece porque el agua salía hasta la calle y todo esto se llenaba de agua”, expresó.

“Yo con un embarazo tenía que entrame en un pequeño hoyo que tenía y de ahí conectaba una bomba para alimentarnos de agua por medio de una manguera y cada uno de nosotros por turnos, llenábamos nuestros recipientes”, rememoró Perez. No obstante, Dishmy aseguró por su parte, que nunca abasteció directamente al barrio, sino a sectores aledaños como Guachupita, aunque con un suministro irregular.

No sirve

El estado del depósito de agua potable a simple vista presenta fugas, corrosión, oxidación y otros problemas estructurales de tuberías, evidenciando que ya no puede cumplir su función debido a que está afectada su capacidad de almacenamiento y distribución.

“Ese tanque no hace nada ahí desde hace varios años. Su estado y operación se deterioraron con el tiempo quizás por la falta de mantenimiento”, comentó otro de los comunitarios, Rafael la Hoz.

La falta de mantenimiento, la obsolescencia de la infraestructura, la distribución ineficiente, la gestión deficiente del sistema a lo largo de los años fueron los factores, según los moradores, que combinados llevaron a que el tanque del sector no funcione y afecte el suministro de agua de las familias que dependían de él.

Lahoz dijo que autoridad tras autoridad desde la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) decían que “había que cambiarlo y remodelarlo”, sin embargo, “nunca hacían nada ni se llegaba a nada”.

Tras tantos años sin utilidad, su estancia en el lugar en el que está enclavado se ha convertido para los comunitarios en una molestia.

“Es albergue de plagas y agua sucias. Además, es un peligro porque los niños se suben hasta el tope a volar chichiguas”, dijo José Mieses, quien es secretario de la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco).

Asimismo, expresaron que el tanque ocupa un gran espacio que podría ser utilizado para la recreación o alguna otra instalación para niños y ancianos.

“Se han hecho gestiones y diligencias para que hagan un parque, funeraria o algo que le de beneficio a la comunidad, pero no han hecho caso nunca y el terreno pertenece a la CAASD, eso es lo que dicen, pero en la CAASD no hacen caso, no hacen nada”, expresó Arsenio Pineda, presidente de la Junta de Vecinos María Auxiliadora Paz y Desarrollo.

Sin respuestas

Los residentes expresaron que han buscado por muchos años respuestas en la institución responsable del agua potable sobre el tanque. Hasta este momento no se ha llevado a cabo una evaluación técnica completa para diagnosticar y solucionar el problema del tanque, de acuerdo con los moradores.

Esta falta de acción ha exacerbado la frustración de los residentes debido a que, según expresan, “llevan viendo el tanque durante muchos años sin que tenga un uso y ocupando un amplio espacio”.

“Su periodo de utilidad ya se cumplió y no se puede llenar de agua porque no sirve. Si la CAASD lo toma y le da un funcionamiento como antes, perfecto, pero no es el caso, mientras tanto no está haciendo nada”, expresó Lahoz.

Evaluación de la situación

Los residentes del María Auxiliadora pidieron a las autoridades de la CAASD evaluar la situación de este tanque.

Manifestaron su preocupación sobre la efectividad que podría tener en satisfacer la demanda de agua de la creciente población de la zona.

“Porque si está ese tanque es bueno, ahora los tanques son mejores y más modernos, porque no hay agua de todas formas, hay problemas crónicos en el sector con el agua y si hubiera un tanque que abasteciera esta zona, que es la parte alta, fuera mejor”, dijo Pineda.

Los ciudadanos solicitaron a la CAASD información detallada sobre el tanque con la intención de obtener un diagnóstico claro y asegurar que haya soluciones en ese sentido.

“Son varias cosas… o que lo quiten si ya no tiene solución y hagan un espacio de recreación para la comunidad o que se complete el fin para el que fue creado e instalado en este lugar o ambas cosas”, manifestó Alexis Rafael Peña, director de Codonbosco.