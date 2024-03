Madre se queja por falta de apoyo para su hijo

A casi dos meses de haber denunciado la situación de acoso y violencia que sufre su hijo de 17 años, por su preferencia sexual, una madre clama para que las autoridades de educación y el Ministerio Público pongan atención a su caso y explica que siente temor de ser agredida.

July Morales, en medio de lágrimas y llanto, denunció que no encuentra escuela para que su hijo pueda terminar sus estudios, luego de que fuera objeto de“bullying” por parte de sus compañeros del Liceo Técnico Ana Mercedes Aybar, en Los Guandules, distrito municipal Hato del Yaque.

“Al parecer los protagonistas de hacerle bullying a mi hijo se salieron con la suya, porque el único perdedor fue mi hijo”, manifestó la madre, quien explicó que después del hecho ha pasado más de un mes y todo sigue igual, que al contrario, después que hizo la denuncia en los medios de comunicación han sido objeto de maltrato por parte de un vecino, que la golpeó salvajemente junto a su hijo.

Las autoridades educativas y la madre del menor de edad, tomaron la decisión de que el joven no asistiera más, a la que por más de ocho años fuera su casa de estudio y todo después que fuera sometido a constante “bullying” por su preferencia sexual.

Luego de una reunión que se realizó con las autoridades del centro educativo y de la dirección provincial del Ministerio de Educación, para buscarle una solución al problema y de ahí a la fecha, no ha ocurrido ningún cambio, no se le ha buscado una solución y mientras tanto el estudiante se encuentra fuera de las aulas.

Morales, madre del joven, explicó que los técnicos del Ministerio de Educación, en Santiago, se comprometieron con darle soporte, así como seguimiento psicológico a su hijo, pero eso no ha ocurrido ya que su hijo no está asistiendo a ninguna escuela.

“En el distrito al cual pertenece el Liceo Técnico Ana Mercedes Aybar, no han hecho nada solamente se han reunido en dos ocasiones conmigo y lo único que me dicen es que me van a resolver, pero no dan muestra de nada”, dijo la madre del estudiante.

Agresión

Morales detalló que desde que se enteró de lo que estaba ocurriendo con su hijo en la escuela y decidió buscarle una solución con las autoridades educativas, su vida cambió para peor, ya que un vecino le propinó varias estocadas y la dejó viva por obra de Dios, narró la mujer.

Calificó de penoso que el Ministerio Público no ha hecho nada para atrapar a los que le propinaron la golpiza, y afirma que todo vino después de que ella comenzó a denunciar el maltrato y abusos que se cometen en contra de su hijo en la escuela.