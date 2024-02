Liam necesita ayuda para una compleja cirugía en el exterior

Resonaba el llanto desesperado de Liam José Ramírez Soto, un bebé de tres meses, mientras estaba conectado a equipos en la sala de cuidados intensivos del Hospital Doctor Hugo Mendoza, donde sus padres recibían el delicado y complejo diagnóstico: “no tiene arteria pulmonar”.

Su madre, Jazmín Soto Ortiz narró a este medio que tuvo un embarazo “normal y dio a luz a las 38 semanas de gestación”, por lo que para ella y su familia los resultados médicos de Liam han sido inesperado.

Cardiopatía congénita compleja es el término médico que dieron los doctores para englobar todas las complejidades que hoy mantienen al bebé en un estado delicado, según los pronósticos de los especialistas que atendieron a Liam.

Esta enfermedad cardiaca afecta las válvulas del corazón o los vasos sanguíneos que lo rodean.

Situs inversus abdominal, es otro de los diagnósticos que indica que “los órganos que están a la derecha, en la barriga, están invertidos”, reveló la doctora especializada en cardiología pediátrica, Saoni Mercedes Ciriaco.

Otro complicación

Y como si no fuera suficiente, dentro de tantas complejidades, lo peor se evidenció en las sonografías y radiografías que muestran como las venas aurículas, las cámaras del corazón, se comunican entre sí, por medio de un agujero (CIA), en el órgano, que permite que la sangre circule en ambas direcciones, lo que agrava su delicado estado de salud.

Y en vez de tener dos válvulas, la criatura solo tiene una, lo que impide que sus pulmones se desarrollen de forma correcta.

Poco flujo

“Tiene un pulmón más grande y uno más pequeñito”, explicó la doctora. Por lo que desarrolló un ductus que, gracias a la circulación colaterales, permite que los vasos que salen de la aorta, arteria principal del cuerpo humano, pueda enviar un poco de flujo a los pulmones. La doctora expresó que por tal razón ha hecho tanto hincapié en la saturación o ritmo cardiaco, porque ha visto como ha ido disminuyendo, por lo que advirtió que “no le pongan oxígeno a Liam”, ya que esto le podría causar una obstrucción en la vena funcional.

“La saturación le bajaba a 40 y solo en una ocasión subió a 75”, alertó la galena.

La especialista manifestó que si el bebé hubiese tenido la arteria pulmonar podría optar por una fisura, pero al no tenerla, no puede colocarla en las colaterales porque estas últimas son muy irregulares y solo se le da seguimiento.

Ayuda para operarlo

En respuesta al cuadro complejo del infante, la pediatra expresó que podría ofertarle alguna solución, pero el problema está en que Liam no tiene la arteria pulmonar y ese tipo de cirugías no la hacen el país. “En el país no tenemos opciones quirúrgica para ayudarlo”, aseguró. Esta familia vive en el sector Invivienda, Santo Domingo Este. Y desde la red social Instagram han regado la voz para que los interesados aporten “un granito de arena” con la finalidad de poder llevar al paciente al exterior y buscar una esperanza de vida.