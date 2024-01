Moradores viven como presos por auge de atracos en el Primaveral

Como si se tratara de un recinto carcelario, las casas y locales en el sector Primaveral de Villa Mella, en el municipio Santo Domingo Norte, se muestran protegidas con varias puertas de metal hasta llegar a la entrada principal de las viviendas y negocios, medidas de seguridad que han adoptado residentes para evitar ser víctimas de la delincuencia.

Una primera puerta de metal y otra corrediza del mismo material, ambas con cerraduras, cámaras de vigilancia es el engranaje de protección que conforma las fachadas de algunas casas y negocios. Al mismo tiempo, el temor por ser sorprendidos en cualquier momento por los desaprensivos, los mantiene en un estado de ansiedad, según denuncian.

Como es el caso de Modesta Rosario, quien tiene más de 10 años tratando de echar hacia adelante una “humilde panadería”, pero nada contra la corriente al verse en la necesidad de invertir constantemente en la seguridad de su casa y su negocio que conforman una misma estructura: la panadería en el primer nivel, y en el segundo vive con su esposo.

Rosario denunció con gran impotencia que hace un mes varios jóvenes penetraron a su negocio en horas de la madrugada y le sustrajeron 10 mil pesos, acción que quedó grabada por las cámaras de vigilancia y que de inmediato denunció en el destacamento Juan Acosta Galán, ubicado en el mismo sector.

Evidenció los audios que le envió al miembro de seguridad que llevó su caso, suplicándole que dé con los responsables, “porque estaba desesperada porque le resuelvan”. Pero no fue hasta ayer que le dieron una repuesta positiva, debido a la insistencia de Rosario, que hace tres días fue víctima de un segundo intento de sustracción en su negocio.

Según narró la señora, a los delincuentes se les dificultó lograr su cometido por el nivel de seguridad que ha implementado en su negocio, que casi violentan si no es porque la señora se dio cuenta y los ahuyentó con gritos.

“No nos dejan trabajar en paz, nuestra casa parece una cárcel, pusimos una puerta y después otra puerta; ya hay cinco puertas para entrar y muchísimos candados. Esto es una burla”, expresó Rosario mientras mostraba el sistema de seguridad que le puso a su casa y negocio.

Denunció que no quiere que esta situación siga pasando, ya que se arriesgan también por tanta seguridad, debido a que en una eventualidad, como un incendio, se les dificultaría salir a tiempo de su hogar.

La emprendedora y las otras tres víctimas de esa madrugada, bancas de loterías, exigieron a las autoridades ser escuchados y que los responsables paguen por el mal accionar.

La banca de lotería Jhonny queda justo al frente de la panadería de Rosario, fue una de las víctimas de aquella madrugada y le hurtaron un televisor de 40 pulgadas, según confirmó el administrador, Rubén Medina.

En este caso, sin embargo, el dueño de la banca de apuestas, que también es dueño de las otras dos donde robaron, decidió no denunciar el hecho a la Policía.

“Eso fue una sincronización, aquí se llevaron un televisor de 40 pulgadas”, aseveró Medina.

En tanto, el administrador, no pudo confirmar que se llevaron con exactitud en las dos bancas de lotería, ya que reporteros de este medio intentaron conversar con el propietario y no fue posible.

Otros comerciantes indicaron que la ola de atracos es por temporada, y que se trata de un grupo de jóvenes de barrios aledaños que invaden la calle Central de la urbanización Primaveral.

Así confirmo también un hombre que se identificó como Richard, quien junto al amigo que le acompañaba manifestaron haber sido víctimas de atracos a mano armada en varias ocasiones, sin obtener repuestas luego de denunciar.

Los vecinos y comerciantes atribuyen los asaltos a jóvenes de barrios aledaños.RAÚL ASENCIO/LD

“A mí me atracaron, me quitaron 600 pesos y un celular. Me asusté tanto porque me obligaron a que me montara con ellos. Pensé que me iban a matar, pero me dejaron varias esquinas después, puse la denuncia pero la Policía nunca, me llamó una vez y después no supe más nada”, narró Richard sobre el episodio que asegura lo dejó traumado.

Miedo a denunciar

Varias personas decidieron no declarar y denunciar la problemática que les arropa por temor a cualquier represalia por parte de los antisociales.

Josefa Fernández, quien fue miembro de la junta de vecino durante seis años, expresó en cambio no tener miedo a denunciar la situación de inseguridad que viven, ya que alegó que quienes cometen esos actos le tienen respeto, por ser una de las fundadoras del sector.

“La juventud lo que hay es que tenerle pena. Ellos no se meten conmigo, yo los aconsejo mucho, pero como quiera, la gente por aquí no vive tranquila, atracan a cualquier hora”.

Señaló que recientemente vio como un menor intentaba abrir un negocio.

Mientras dominicanos que vinieron del exterior a pasar el fin de año con sus familiares dijeron estar felices por regresar a su tierra, pero se sienten inseguros por los sucesos frecuentes de atracos que llegan a sus oídos.

Aunque Eddy Bautista no corrió con la misma suerte, ya que cuenta como hace casi un mes, a dos días de llegar de Miami, fue interceptado por dos individuos en a bordo de una motocicleta, quienes le quitaron 800 dólares, 14,000 pesos y sus documentos personales.

“Me atracaron y puse la denuncia pero no me han resuelto. La Policía sabe quiénes son y no hace nada”, denunció Bautista.

Aunque la mayoría de los entrevistados en el sector Primaveral aseguraron que la Policía Nacional y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) han aumentado el patrullaje desde hace un mes, no ha sido un factor que limite a los malhechores, ya que los mismos actúan sin aparente temor alguno.

Policía Nacional

Dricrim confirmó las constantes denuncias recibidas por parte de los residentes del Primaveral y adelantaron que algunos de los querellantes fueron citados hoy lunes a fin de que puedan declarar y la institución del orden pueda proceder con las órdenes de arresto de tres de los presuntos delincuentes.

Posteriormente está versión fue confirmada por los mismos querellantes al ser contactados por este medio, y precisaron que quedan a la espera del esperado apresamiento de los responsables de llenar de intranquilidad al sector.