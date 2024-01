Ezequiel Molina critica imposición foránea de la Agenda 2030

El pastor dominicano Ezequiel Molina Rosario criticó ayer la imposición en el país de la Agenda 2030, un plan de acción adoptado en 2015 por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de erradicar la pobreza, combatir las desigualdades, promover la prosperidad, y proteger el medio ambiente.

Molina Rosario, de 79 años, habló de los mandatarios de los países del primer mundo, quienes se reúnen de forma periódica para resolver los problemas globales, refiriéndose al desarrollo de la Agenda 2030, porque según él “ellos tienen la sospecha de que algo grande se avecina”.

A pesar de que estos líderes disponen de los últimos avances científicos y tecnológicos, Molina Rosario advirtió de que no podrán controlar aquello a lo que ha catalogado como “grande”, como una “alerta final”.

Por ello, el pastor dijo que la Agenda 2030, que resumió como un plan de contingencia, procura “minimizar el golpe o escapársele a Dios”, porque “es una réplica de la Torre de Babel”. Con esto se refería al pecado de la soberbia, de querer alcanzar el cielo, a Dios, a través de la construcción de una edificación, que se menciona en la Biblia.

Una fiel creyente alaba la palabra del pastor Ezequiel Molina Rosario en la “Batalla de la Fe”.Arturo Pérez/LD.

De los 17 objetivos del plan de acción, el creyente habló sólo de cuatro. La pobreza, fue el primero. La agenda busca eliminar la pobreza; sin embargo, Molina Rosario, al citar una frase de Jesús, dijo que siempre habrá pobres, ya que, siempre habrá egoístas, abusadores, gente explotadora, gente avara, gente que le quita al pobre lo que tiene, para que se hunda en la miseria.

“Ese tipo de gente es producto directo del pecado. Producto directo de haber dejado a Dios”, dijo y agregó que ese objetivo de la agenda es una mentira: “La pobreza no será erradicada y creo que ellos (los políticos y gobernantes) lo saben”.

El hambre

El pastor reprochó los países y las cadenas de hoteles que botan toneladas de alimentos semanalmente, pese a que la agenda tiene como segundo objetivo contrarrestar el hambre. También enfatizó acerca de los miles de niños, hombres y mujeres que se acuestan noche tras noche sin haber comido. “Tendrían que comenzar por los que más tienen”, subrayó.

Igualdad de género

Al hablar del tercer punto, la igualdad de género, dijo que la biblia establece que el marido sea cabeza de la casa, que amará y respetará a su mujer; mientras que ella respetará a su marido y los hijos respetarán a sus padres.

Pero, para Molina Rosario es todo lo contrario: “Los maridos no aman a la mujer. La mujer no respeta a su marido y los hijos no obedecen a sus padres”.

Salud inclusiva: Contra el aborto



El pastor, en representación de los evangélicos, pidió a los organismos internacionales que respeten sus derechos a elegir lo que ellos quieran, aludiendo al tema del aborto. “Si estamos en democracia, es para que cada cual, sin afectar al otro, conduzca su propia vida”, expresó.