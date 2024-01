"La gente le tiene miedo a la gente", entre las críticas de Ezequiel Molina en la Batalla de la Fe

Durante la concentración evangélica nacional Batalla de la Fe, que se celebró este lunes en el Centro Olímpico, el pastor dominicano Ezequiel Molina Rosario criticó varios puntos sobre la sociedad dominicana, destacando el miedo y la desconfianza entre los hombres.

“La gente todos los días es más mala, a mí me da más miedo que yo salga a las una de la mañana y me encuentre a un hombre que salir y encontrarme un perro bulldog”, expresó el religioso.

El comentario de Molina Rosario tomó fuerzas al expresar que “la gente le tiene miedo a la gente”, agregando que “ya no se puede vivir tranquilo”.

A pesar de que hace referencia a los ciudadanos que se dedican a delinquir, el pastor no señaló a las autoridades como responsables, sino al propio dominicano, que según sus palabras, “es dueño de su destino”.

“No le eches la culpa a ningún gobierno, échese la culpa a usted, cada uno tiene que aportar, cada uno tiene que dar ejemplo, cada uno tiene que cuidar lo suyo. Pregúntate donde están tus hijos, en que están tus hijos, cuales son los amigos de tus hijos, donde hacen tus hijos las pijamadas, cuándo se van de bonche con quienes se van, a lo mejor con delincuentes potenciales, entonces si usted está sembrando batata no espere cosechar ñame, se parecen, pero no son iguales”, comunicó Molina.

MASIVA ASISTENCIA

Miles de creyentes asistieron a la actividad que está orientada a fortalecer y celebrar la fe cristiana tras la llegada del nuevo año 2024.

En esta ocasión, el tema de la actividad lleva el nombre de Alerta Final.

Desde tempranas horas, los creyentes llegaron al complejo deportivo, bajo un cielo que luce disperso, con algunas nubes grises. Para apaciguar los rayos del sol, los creyentes utilizan sus sombrillas.