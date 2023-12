Quejas por los altos precios del pasaje y poco flujo de pasajeros hacia el interior del país

Los pasajeros que viajaron, esta mañana, a diferentes puntos del interior del país por motivo de las festividades navideñas, manifiestaron su inconformidad con los precios de los pasajes, mientras que los choferes se quejaron del poco flujo de pasajeros.

Se pudo observar cómo los choferes con destino al sur del país iniciaban su recorrido con el autobús casi vacío, mientras alegaban "que la cosa está lenta" en comparación con otros años.

"Este ha sido el peor año, antes nos iba un chin mejor. Ojalá y de aquí del 23 al 24 mejore la situación", aseguró Bernardo Marcelino quien tiene seis años fungiendo como control de la ruta Vicente Noble, Barahona.

En tanto, algunos pasajeros con destino hacia el norte del país se quejaron del aumento del pasaje sin notificación previa.

"Estaba peleando porque me cobraron el pasaje a 200 y estaba a 150", denunció Clara García, una enfermera que viaja cada dos semanas a San Pedro de Macorís y en esta ocasión iba a reunirse con su familia a pasar Nochebuena.

Collado manifestó también que espera que el aumento sea solo por la temporada temporada navideña, ya que de no ser así esto afectaría su presupuesto.

"Todo está caro y no solo es eso, uno no se siente seguro en ningún lado, los otros días me atracaron en carro público, me quitaron 200 pesos y me dijo ten eso para el pasaje", denunció Pedro Rojas, quien se dirigía hacia Nagua.

Así confirmaron otros pasajeros de la ruta de San Cristóbal quienes aseguraron que anteriormente el pasaje estaba a 85 pesos y ahora 120 pesos.

En la parada de autobús de pasajeros del kilómetro 9 de la autopista Duarte expresaron sentirse bien con el flujo de pasajeros, ya que aseguran que a las personas "les gusta gastar sus chelitos (dinero) en el este del país".

Uno de los coordinadores de la ruta, Rufino Marte, informó que han tenido un incremento en el flujo de pasajeros entre un 35% mayor al año anterior.

Mayor flujo de pasajeros en la parada del kilómetro 9 de la autopista Duarte.Silvana Rodríguez LD

Asímimo dejó saber que los precios se han mantenido igual: Nagua 450 pesos y los demás pueblos del norte a 300 pesos.

Esta versión fue desmentida por algunos pasajeros, mientras que otros expresaron no afectarles el precio de los pasajes hacia el norte del país.

Otros pasajeros, mientras tanto, expresaron sentirse inseguros y atemorizados con la seguridad del transporte por los recurrentes accidentes de tipo de carga que han ocurrido en el país.