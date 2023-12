Madre y su hija con síndrome de Down ya tienen un hogar digno

Entre lágrimas y gran emoción, Argentina González y su hija Ana González, que padece síndrome de Down vieron su sueño hecho realidad cuando la fundación Jompéame les regaló el pasado viernes un apartamento amueblado y una compra de alimentos.

Después de tres semanas de que el Listín Diario dio a conocer la precaria situación en la que vivía la señora y su hija, que también fueron afectadas por el torrencial aguacero del 18 de noviembre, fueron contactadas por el equipo de la fundación.

González, que en todo momento decía no tener palabras para describir tal emoción, solo lloraba y abrazaba a su hija.

"Primeramente gracias a Dios, a Silvana y Jorge (periodista y fotógrafo del Listin Diario), a Jompéame y a todo el que puso un granito de arena para hacer mi sueño realidad", dijo.

Doña Argentina y su hija en la nueva residenciaLeonel Matos/LD

Además agradeció al empresario Santiago Matías por su aporte a la causa.

Ana Gabriela, por su parte, en su inmenso esfuerzo de poder pronunciar una oración coherente expresó: "Amo mucho a mi madre, gracias a todos, gracias por mi casa y por mi habitación".

González dijo que entre tantos comentarios negativos de vecinos, que le infundían no creer en el medio y en la fundación, aseguró nunca perder la fe de que su sueño se iba hacer realidad.

"La gente me decía que no crea en ustedes, pero yo le creí a Dilan (equipo de Jompéame) cuando me prometió mi casita", señaló.

González estuvo acompañada, además de su hija, de su hermana menor, Ana González, quienes recibían con evidente alegría a otros familiares que fueron a conocer el nuevo hogar de la señora y su hija, ubicado en la Urbanización Perla Antillana.