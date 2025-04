Tras 20 años de enemistad, Elton John y Madonna se reconcilian

Madonna y Elton John dejaron atrás años de enemistad y se reconciliaron en un emotivo encuentro en los camerinos del programa Saturday Night Live.

El momento esperado se dio en el programa donde Elton participó como invitado especial y Madonna, al enterarse de su presencia, decidió dar el paso y acercarse. “¡Por fin enterramos el hacha!”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram. "Fui a ver a @eltonjohn actuar en SNL este fin de semana. ¡GUAU!".

La artista, de 66 años, explicó que el distanciamiento entre ambos había sido doloroso para ella durante años. "Me afectaba saber que alguien a quien siempre admiré expresara públicamente su rechazo hacia mí. No lo entendía", confesó. Sin embargo, decidió asistir al programa para confrontarlo cara a cara.

"Cuando lo vi, lo primero que me dijo fue 'Perdóname'. En ese instante, todo cambió. El muro que nos separaba se vino abajo", relató la artista.

Mientras que el cantante incluso le confesó que había compuesto una canción pensada para ella y le propuso colaborar juntos.

"Gracias por venir a verme a SNL. Y gracias por perdonarme por mi boca. No me siento orgulloso de lo que dije. Sobre todo cuando pienso en todo el trabajo innovador que has hecho como artista, allanando el camino para que toda una generación de artistas femeninas triunfaran y fueran fieles a sí mismas. También fuiste una de las primeras personas en alzarse contra el VIH/SIDA en los 80, llevando amor y compasión a tantas personas que lo necesitaban desesperadamente", expresó el cantante de "Tiny Dancer".

La foto del reencuentro no tardó en dar la vuelta al mundo. Personalidades como Ricky Martin, Thalía, Sabrina Carpenter y Lauren Sanchez aplaudieron la reconciliación con mensajes de admiración y apoyo.

De acuerdo a Infobae, la disputa entre ambas leyendas se remonta a 2002, cuando Elton John calificó el tema “Die Another Day” de Madonna como “la peor canción de James Bond de la historia”.

Dos años más tarde, el músico británico criticó a la cantante por el uso de playback en sus presentaciones en vivo: “Cualquiera que haga playback en público cuando la gente paga para verla debería ser fusilado”, dijo en los Q Awards de 2004.

Publica el medio que, aunque, en 2011, el famoso expresó cierto arrepentimiento por sus palabras en una entrevista con Rolling Stone, se mantuvo firme en su opinión sobre lo que considera una presentación en vivo auténtica.