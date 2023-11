“Eran unos seres espectaculares”: Las cualidades de puertorriqueños fallecidos tras accidente en desnivel

“Todo era bien familiar. Siempre pendientes a todo. Si pasaba algo, siempre estaban ahí. Eran así”.

Así fue cómo Lynette Negrón apenas comenzó a describir el corazón que caracterizaba al matrimonio de Ramón Martínez Cesani y Awilda Vázquez Burgos, su hija, María Nereyda Martínez Vázquez, y su esposo, Michael Orozco Marín.

Antes de que fallecieran en un trágico accidente en República Dominicana, este pasado sábado, tras la caída de una de las paredes laterales del desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, los cuatro integrantes de la familia contagiaban a todos a su alrededor con su alegría, energía y fe religiosa.

“Ramón y Awilda eran excelentes padres, excelentes abuelos, excelentes suegros, excelentes seres humanos y amigos. Abrían y acogían a todo el mundo en su casa, a los amigos de María, a los amigos de Michael, de los hijos que no tenían en común, de los novios, de los esposos, de los nietos... ¡De todos!”, resaltó Negrón, quien ha servido como portavoz de la familia.

“María y Michael, ambos jóvenes con un futuro prometedor. Estaban celebrándoles los triunfos de ellos, y alegres porque venía un bebé, alegres por esa noticia y toda la familia igual, felices porque venía esa nueva personita, a seguir extendiendo la familia”, agregó. “Era bien unidos, bien alegres”.

Felices de compartir en familia

Negrón recordó que con esa misma alegría, con emoción y mucha ilusión, Martínez Cesani y Vázquez Burgos llevaban un año planificando una gran fiesta para este fin de semana en Punta Cana.

Martínez Cesani, natural de República Dominicana, estaba muy orgulloso de que iba a recibir a amigos, hijos, nietos y otros familiares que viven en la misma Quisqueya, en Puerto Rico y Estados Unidos.

“Este viaje estaba planificándose desde el 26 de noviembre del año pasado, cuando fue la boda de María y Michael, para celebrar con toda la familia y amistades bien allegadas los 75 años que Ramón cumplió el pasado lunes”, relató Negrón. “Llegábamos allá entre miércoles y viernes, según la disponibilidad de los que íbamos... Diría que de 40 o más personas... También iban empleados que trabajaron en las joyerías que Ramón tenía”.

“Da la casualidad que ella queda embarazada y estamos en el tiempo que podemos saber el sexo (del bebé). Y tomó la decisión de que lo haría allí mismo, porque están todos sus hermanos, todos sus sobrinos... Era el momento perfecto. Se celebraba el cumple de Ramón y otro día se sabía el sexo del bebe”, añadió.

La bebé iba a ser el primer nieto en común de Martínez Cesani y Vázquez Burgos, aunque el amor que tenían por todos en la familia los llevó a ser abuelos de los nietos que tenían por fruto de relaciones anteriores.

También iban a celebrar el primer aniversario de la joven pareja, que se casó en noviembre del año pasado después de que, en febrero de 2022, Orozco Marín se arrodillara para pedirle matrimonio durante un viaje de la familia a Israel.

Por su parte, el pastor Jesús Madera Torres, de Gosén Iglesia de la Familia, a la que asistían Martínez Cesani y Vázquez Burgos, recordó que la alegría por la fiesta era evidente el viernes pasado, cuando el matrimonio compartió en una actividad que tuvieron en el templo.

“Ellos estuvieron el viernes con nosotros, hasta cerca de las 11:00 y 11:30 de la noche. Estuvieron en la iglesia con nosotros ayudando a recoger mesas. Le dije esa misma noche a mi esposa que el rostro de Ramón era otro. Su sonrisa era muy distinta. Le digo a ella: ‘No sé qué pasó, Ramón no se quería ir de la iglesia’. Y partían el día siguiente”, dijo Madera Torres.

Adelantaron el viaje

Según el pastor, originalmente viajarían igual que los demás, a finales de la semana, pero adelantaron la travesía porque Martínez Cesani quería compartir con su amigo de la infancia, el doctor Eduardo Cabrera Castillo, quien también cumplía años.

Madera Torres indicó que, además, Martínez Cesani estaba entusiasmado porque “Michael nunca había ido a República Dominicana y él quería que él conociera dónde eran sus raíces. Lo iban a llevar a la Romana”, antes de moverse a Punta Cana para recibir a los invitados de la fiesta.

“Esos 75 años los querían celebrar en grande”, expuso Madera Torres.

De acuerdo con Negrón, horas antes de que abordaran el avión, “mi cuñada, la hija de Ramón fue a llevarle unas cosas a la casa. Allí lo grabó y subió a un chat que tenemos un vídeo de él bailando... bien contento”.

“Después, Awilda nos pone instrucción de estar tanto tiempo antes, que tardaron tanto, que hay que llevar esto, que se recordaran... Dando instrucciones a todos en el chat, con su energía de siempre”, explicó.

Trágico accidente

Madera Torres y su esposa, la pastora Julie Rubildo Figueroa, también iban al viaje, por lo que estaban en un chat donde el matrimonio anfitrión los mantenían al tanto de todo lo relacionado con el viaje.

Les envió fotos de cuando llegaron al aeropuerto en San Juan y les avisaron que llegaron a República Dominicana.

“Después mi esposa les escribió y no contestó. Lo encontramos raro porque Awilda era el tipo de personas que todos los días nos escribía: ‘Los amo’”, contó el pastor, quien pensó que estaban ocupados. Horas después recibieron la trágica noticia.

“El amigo de Ramón los buscó en el aeropuerto y de regreso en el carro es que ocurre esta desgracia”, lamentó Madera Torres.

El gobierno del vecino país informó en un comunicado de prensa que este pasado sábado experimentaron el “evento de mayor precipitación pluvial jamás ocurrido en la República Dominicana”

El agua acumulada comenzó a presionar un muro que se desplomó sobre la “Avenida 27 de febrero” justo en el momento en que transitaba el vehículo con la familia puertorriqueña.

Otras cinco personas murieron en el mismo incidente, mientras que se reportaron 21 fallecimientos en todo el país dominicano por situaciones causadas por los mismos aguaceros.

“En verdad no se merecían morir de esa manera y nosotros no nos merecemos esto”, expresó Negrón. “Ha sido muy devastador para todos. Pero más devastador para los tres hijos que fueron a Santo Domingo identificarlos”.

Expuso que han enfrentado la pérdida “pidiendo oraciones, pidiendo fortaleza, imaginando que no sufrieron. Esa es una de las cosas que yo le pedí a Dios que tuviera misericordia de que no hubieran sufrido”.

Mientras, Madera Torres confesó que “estamos devastados. Como pastores uno se prepara para la pérdida de personas, pero no para poder cuatro personas tan queridas en un mismo momento... tan llenos de vida, con deseos de vivir, de ayudar a la gente”.

“Nos sentimos así, bien adoloridos. Estamos sacando fuerzas de donde no tenemos. Para mí, es un gran placer recordarlos, me honra muchísimo haberlos tenido en nuestras vidas”, expuso.

Profundo legado

Vázquez Burgos y Martínez Cesani eran sobrevivientes de cáncer. Sin embargo, la mujer de 68 años había cobrado notoriedad por su testimonio después de que figurara en una de las transmisiones de la caminata “Dando Vida” del actor Raymond Arrieta. En ese momento, le dijo al comediante que vencería el cáncer y le prometió que lo visitará en su programa para informárselo.

No solo cumplió con su palabra, sino que motivó a familiares y amigos para recaudar fondos para la caminata, entregando un cheque de $5,000.

“Nosotros acá la relajábamos, le decíamos la famosa, toda una estrella”, comentó Negrón. “Awilda era una mujer de fe, luchadora. Siempre decía que tenía más energía que un nene chiquito”.

Por esa misma energía, Madera Torres la encomendó estar a cargo de asistir a los feligreses de su iglesia que enfrentaran diagnósticos de cáncer.

“Uno hace de sus crisis su ministerio o su apostolado. Y ella tomó eso... abrazó esa frase y cada vez que llegaba a alguien, se la delegaba a ella. Y era impresionante ver cómo estas personas superaban”, explicó.

“Esas personas llamaban a Awilda en su momento más crítico. Le decía, no importa la hora, me llamas, estaré contigo. Me avisaba, hay que ir a esta persona, y salíamos a verlos. Ella era quien lo canalizaba todo... los llevaba desde el punto A hasta que llegaba el campanazo del ‘cancer free’”, abundó.

Además, reveló que Martínez Cesani y Vázquez Burgos eran los benefactores anónimos de compras que donaban a personas de escasos recursos en días de Acción de Gracias y Navidad.

“Eran unos seres espectaculares. Muy desprendidos. Son dos personas que siempre estaban ayudando. En la congregación era sumamente amadas”, expresó el pastor. “Dejan un vacío enorme”.

En espera de su regreso

Aunque desconocen cuánto tardará con exactitud el proceso ante las autoridades dominicanas, Negrón y Madera Torres se mostraron esperanzados de que los cuerpos puedan ser enviados a Puerto Rico durante esta semana.

Negrón indicó que las autopsias podrían llevarse a cabo durante este lunes, antes de que se concretaran los preparativos con el personal funerario.

A su vez, Madera Torres estaba a la expectativa de tener un poco de más información para planificar un homenaje.

“Estoy pensando en recopilar unos testimonios de algunos de las personas que ellos ayudaron, para un homenaje póstumo que es digno. Hay personas que llegan a este mundo a marcar vidas y Awilda fue una de esas personas”, apuntó el pastor.

Compañeros de trabajo lamentan la pérdida

El fallecimiento de Martínez Vázquez y Orozco Marín también fue sentido entre sus compañeros de trabajo.

“Hoy es un día muy triste para Puerto Rico y toda la familia del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio por la repentina partida de la licenciada María Martínez, su esposo, su señor padre y su señora madre...”, expresó la dependencia pública en declaraciones escritas.

Mientras, la Asociación de Fiscales de Puerto Rico lamentó también la pérdida.

Orozco recientemente había comenzado a trabajar como fiscal de la Unidad para el Procesamiento de Conductores Ebrios del Departamento de Justicia.

“El compañero Orozco vivía una etapa personal maravillosa junto a su familia, y como joven abogado, y comprometido, le esperaba un futuro prometedor”, indicó el presidente de la entidad, Javier Rivera.

“Nos unimos a la solidaridad con sus familiares y las de todas las víctimas, así como con sus compañeros de la Fiscalía de Bayamón. Pedimos paz y fortaleza para ellos”, puntualizó.