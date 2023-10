Autoras criollas que crecieron con Wattpad

Gleen Black, Aryan Bellerose y Gaby Aqua, son los seudónimos de tres mujeres dominicanas que guiadas por sus sueños de ser escritoras decidieron contar historias en la plataforma de Wattpad.

Esta red social surgió en 2006 para que lectores y escritores pudieran formar una comunidad con la finalidad de crear y disfrutar de las historias. De alli han surgido relatos que traspasan la aplicación para convertirse en éxitos mundiales, incluso vía streaming.

Esta plataforma impulsó a esas tres mujeres, que no solo tienen en común la nacionalidad, y el amor por la literatura, sino también que tras “mucho trabajo” y perseverancia cumplieron su sueño de ser escritoras y llevar sus historias a papel, plasmando tradicionalmente lo que durante años fue un sueño.

Grislanddy Hernández, conocida como “Gleen Black”, fue uno de esos casos. La joven de 32 años, que reside en Nueva York, se ha ganado el corazón de Latinoamérica con historias de “romance oscuro” como Raze, El Capo, Bratva, Imperio Rojo, entre otras.

Empezó a utilizar la plataforma en 2010, cuando recién se abría paso en América latina, y aunque no tuvo la intención inicial de popularizarse mediante sus escritos, tras sietes años utilizándola, empezó a contar historias. Luego se percató que estaba teniendo lectoría y que la comunidad reaccionaba a ellas.

“No tenía la expectativa de que nadie me iba a leer, era solamente para guardar ahí mis historias, no lo promocioné ni nada, la misma plataforma le hizo la publicidad y comenzaron a llegar lectores”, contó la escritora.

El primer libro de su repertorio fue Raze, la historia del líder de un club de motociclistas que en busca de venganza encuentra el amor. Esta no fue la primera obra publicada en físico, ya que la autora dio este paso tras escribir “El capo”.

Con el deseo de tener el libro en papel, en el 2020 decidió lanzarse en Amazon como autora autopublicada y allí puso en venta este segundo manuscrito, dos años después, su primer libro fue publicado de la mano de Planeta Editorial.

A pesar de que escribir era “solo un hobbie”, una actividad para divertirse, fue transformándose en una realidad cuando esta editorial la contactó a través de Instagram con la propuesta de publicar su libro en Colombia, tras esta oportunidad llegaron otras editoriales.

Algunos de sus libros lograron ser un Best Seller en Amazon. Su comunidad creció llegando a 34 mil seguidores en Wattpad y 51.2 mil en Instagram, alcanzando una lectoría de más de dos millones.

“Nunca pensé que mis libros tendrían tanto alcance, creo que ningún escritor en sí lo sabe, porque estamos escribiendo para divertirnos y para expresar algo, no estamos esperando que van a ver miles de lectores detrás de esa obra”.

Sus historias pertenecen al género “Dark Romance” o romance oscuro, el cual contempla la protagonización de personajes que en otras historias serian villanos, de acuerdo con Grislandy, es su género preferido por la complejidad y riqueza que es trabajar la psicología de los personajes. Ella está pensando en incursionar en otros géneros literarios como comedia romántica y fantasía.

Gaby Aqua

Yatna Gabriela Montilla, oriunda de La Romana, llegó a la plataforma buscando expresarse a través de sus historias, sin saber que con ellas captaría la atención de tantos lectores.

Inició escribiendo bajo el seudónimo de Gaby Aqua, en 2013, aunque después publicó sus libros con su nombre de pila, para atesorarlos así. La escritora contó que en un principio escribir historias era algo que hacía por diversión y para compartir con sus amigos, pero que con el tiempo fue tomando más carácter.

“Wattpad me abrió las puertas, fue quien me hizo ser conocido en Latinoamérica, entonces representa mi inicio y mi lanzamiento como escritora”.

Aunque ya había publicado varios manuscritos y los había compartido en páginas de Facebook u otras plataformas, su primera historia publicada en Wattpad fue “Nada”, una novela que “llamó mucho la atención”, incluso en un momento se la plagiaron.

Gabriela contó que la mayoría de sus historias están ambientadas en República Dominicana, esto por su deseo de retratar el romance en un contexto cultural con el que ella y las lectoras latinas pudieran identificarse.

“Veía que esas obras (romance) eran muy enfocadas a la vida de gente estadounidense, de España o de países de primera potencia, entonces yo decía que la vida de esas personas que yo leía no se parecían a mi país, a mi cultura o la cultura latinoamericana y yo quería leer historias que puedan ser habitadas en mi país”, comentó Gabriela.

Ella ha sabido combinar su amor por la escritura con su pasión por el cine, y mientras desarrollaba su carrera de cinematografía en el país, realizó el guion para llevar a la gran pantalla su primera novela publicada, inclusive estuvo con la delegación dominicana en el Festival de Cannes para llevar ese proyecto.

Asimismo, la escritora quiere ser un apoyo para el talento de la provincia en la que nació, y darles la oportunidad que recibió para que puedan despegar en el mundo de la literatura.

“Yo tengo un proyecto de una editorial, pero en La Romana, sin fines de lucro, es como para aumentar, incentivar a los jóvenes escritores porque La Romana tiene mucha gente talentosa y hay estructuras, pero algunas veces necesitan un empujoncito”, explicó.

Aryan Bellerose

Aryan Bellerose es otro ejemplo del auge de la literatura juvenil dominicana en Wattpad, su nombre de pila es Katherine Álvarez y con solo 26 años se ha consolidado dentro de la plataforma y llevado sus letras románticas y eróticas a toda Latinoamérica, realizando la publicación independiente de sus novelas Diosa de La Luna, Que Nadie Nos Diga Que Es El Amor, Quédate Conmigo Toda la Noche, y algunas otras.

Desde que tiene 12 años escribe, pero su “perfeccionismo” la llevó a publicar sus escritos hasta unos años después, porque aunque ya tenía las ideas concebidas, ella contó que al momento de escribirlas no tenía la preparación suficiente para plasmar lo que imaginaba de forma correcta.

Cuando inició en la plataforma, en 2010, vio una oportunidad para relatar sus historias, pero no fue hasta 2012 cuando publicó su primer cuento llamado Diosa de la Luna, que más tarde convirtió en una novela.

“Me gusta Wattpad porque es una plataforma que brinda muchas oportunidades sobre todo a los jóvenes que quieren expresarse de una forma u otra”, expresó Katherine.

Luego de esta historia, escribió su segundo libro “Que nadie nos diga que es el amor” con la intención de publicarlo de forma independiente en la plataforma de Amazon, pero antes de dar ese paso decidió hacer una preevaluación y lanzó la historia por Wattpad, al ver el recibimiento decidió publicarlo.

“Una de sus ventajas (Wattpad) es que tú tienes la posibilidad de conectar más con los lectores porque ellos comentan, y tú les puedes responder, tú ves más en directo la reacciones, así como hay personas que aman el libro hay otros que lo critican mucho y las citicas te ayudan a crecer”,

Tras esto, decide publicar meses más tarde un segundo libro titulado “Besar, Casar y Matar” del misma línea que el anterior, dentro del género de romance oscuro. Posteriormente reeditó su primera historia “Diosa de la Luna”, es cuando la convierte en novela y la publica en físico. Todas estas obras las mantienen aún en Wattpad.

“Yo trato de que a pesar de lo retorcido o lo erótico que tenga una historia, que el personaje evolucione, que sea una persona que pueda reconocer sus errores y que pueda superarse, porque al final el personaje comienzan de una manera y de una u otra forma acaba superando los problemas que tienen al principio”, expresó.

La escritora contó que alguna vez pensó en dejar la escritura de lado, debido a personas que le recordaban constantemente que escribir no era una profesión rentable, además de la necesidad de apoyo financiero, aun así no se rindió.

“Algo me decía que nunca iba a ser feliz si dejaba lo que te apasiona, por muy bien que me fuse monetariamente en otra cosa, nunca iba a estar completamente feliz porque no estaba haciendo lo que me gusta, entonces me dije a mi misma: ‘deja tu loquera y sigue haciendo lo que a ti te gusta independientemente de lo que digan los otros’, y seguí haciéndolo”.