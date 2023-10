El “Grillo” se entrega y da su versión

Se entregó ayer a la Policía el zacateca del cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este, Hilario Pascual, conocido como “Grillo”, quien era buscado por no sepultar los cuerpos de seis neonatos dejados en la entrada del camposanto.

Grillo llegó en compañía del comunicador Ramón Tolentino, del activista de los derechos humanos Diógenes Ozuna, y algunos familiares.

En el palacio de la Policía fue recibido por el vocero de esa institución, coronel Diego Pesqueira, quien indicó que estarán realizando los procedimientos de lugar con el zacateca, siempre velando porque se respetensus derechos.

Pesqueira manifestó que el acusado no podía dar declaraciones a la prensa debido a que está bajo investigación; sin embargo, Pascual se dirigió a la prensa y expresó que “no recibió nada (cadáveres)” y que él no sepultaría a los neonatos así, porque el cementerio estaba cerrado.

También explicó que como no iba a sepultar los cadáveres no entregó los certificados al cementerio, además de que la funeraria no se los proporcionó.

Pascual aseguró que esto no había pasado en ocasiones anteriores, porque siempre se hacía el trámite con los documentos de lugar. “Yo no lo iba a enterrar así, porque no le recibí nada. Cuando se han presentado casos es con sus papeles y todo (certificados)”, expresó el zacateca.

Asimismo, Susana Figueroa, hermana del sepulturero, contó que deben responsabilizar a la funeraria por el caso, ya que ellos contactaron al Grillo fuera del horario de labores y mientras él estaba “tomando”. Además, indicó que su hermano no es un “sin vergüenza”, tras indicar que es un hombre trabajador.