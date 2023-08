En Las 800 recuerdan debacle de los aguaceros del 4 de noviembre

Fuertes desbordamientos de agua, múltiples casas inundadas, víctimas mortales y daños materiales incontables provocó el último gran torrencial que afectó al barrio Las 800.

El 4 de noviembre de 2022 dejó en vilo a esta barriada en el sector Los Ríos, Distrito Nacional, así como a otras demarcaciones de la capital dominicana.

Ahora, con el paso de la tormenta tropical Franklin en el país, cuya velocidad ha aumentado a 11 kilómetros por hora, según ha informado la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), comunitarios de Las 800 esperan que no se repita esa noche, marcada por fuertes aguaceros, que generaron inundaciones en todas partes, sorprendiendo a la población y a las autoridades competentes.

Isidra Capellán, que reside en una casa de un nivel, a pocos metros de la cañada que cruza en medio del barrio, manifestó ayer ante las cámaras de Listín Diario su preocupación por la entrada del fenómeno atmosférico.

“Le pedimos a Dios que no pase lo que pasó en noviembre, que fue una catástrofe, porque hubo fallecidos. Esperemos que no vuelva a pasar eso”, dijo la comunitaria, al tiempo de subrayar que las autoridades no se habían presentado para ejecutar las medidas de prevención.

Las 800 es un lugar que se ha caracterizado por la crecida de la cañada, que cruza entremedio del barrio, atravesando casas y establecimientos, una problemática que ha perdurado por más de 40 años.

Para hacerle frente a ese flagelo, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) comenzó a principios de este año un proyecto de saneamiento y canalización, con la intención de desviar la cañada.

La obra, según moradores, ha dado resultados, a pesar de que aún no ha sido terminada. Allí, se hallan materiales de construcción, así como una pala mecánica. En medio de la calle principal de Las 800, la Caasd ha trabajado en una especie de acueducto bajo tierra, para la canalización de la cañada. Esto ha interrumpido el desplazamiento de vehículos.

“Nos va a favorecer bastante bien (la desviación)”, dijo un morador, que se identificó como José, mientras conversaba con reporteros de este diario.

A pesar de las fuertes lluvias generadas la mañana de este martes, el barrio, por el momento, no ha registrado inundaciones en viviendas, ni desbordamientos por la cañada.

Graves daños

Las fuertes lluvias del 4 de noviembre pasado, cuyas acumulaciones llegaron a 267 milímetros, dejaron nueve víctimas mortales, cientos de vehículos inundados, casas destruidas y múltiples daños materiales.

La directora de la Onamet, Gloria Ceballos, había advertido días antes que la tormenta tropical Franklin podría amenazar a la población capitaleña con lluvias superiores a las del 4 de noviembre.

“Los acumulados de lluvia estarán entre 200 y 250 milímetros sobre el litoral caribeño, en puntos aislados podrían llegar hasta 300 milímetros”, dijo Ceballos en rueda de prensa en el COE.

Las últimas informaciones que han ofrecido las autoridades es que los vientos de este fenómeno atmosférico continúan en 85 kilómetros por hora, mientras que su presión mínima central sigue en 1002 milibares.