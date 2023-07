Haitianos anuncian marcha en la Capital

La diáspora haitiana en República Dominicana marchará el próximo domingo 9, a las 12:00 del mediodía, para llamar la atención de la comunidad internacional para que tome acciones rápidas e intervenga a esa nación.

Un grupo de haitianos, conformado por pastores, cristianos y ciudadanos comunes, se congregará primero en la intersección de la avenida 27 de Febrero y la calle Manuel de Jesús Troncoso. Desde allí comenzará el recorrido, denominado “Ayuda, necesitamos un mejor Haití”, y continuará por varias avenidas del Distrito Nacional.

Luego, retornarán al punto de partida y ofrecerán declaraciones a la prensa sobre la situación haitiana.

La marcha es parte de acciones con carácter global, por lo que ciudadanos haitianos residentes en otros países, como Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile, se reunirán en las calles para asumir públicamente sus responsabilidades con su nación, según ha especificado un comunicado de prensa. La marcha también se hará en Haití.

Esta manifestación internacional fue confirmada por el pastor dominicano John Henry Santana, en una comparecencia de prensa ayer, jueves, junto al obispo haitiano Gregory Toussaint, que habló desde Miami por videollamada.

La rueda de prensa tuvo lugar en la iglesia Tabernáculo de la Gloria, ubicada en la avenida 27 de Febrero.

“Aprovecho para aclarar que no vamos a hacer ningún reclamo al Gobierno dominicano, ni a tratar ningún tema de migración, que no vamos a tratar de frontera y que no vamos a pedir nada que tenga que ver con República Dominicana”, dijo Henry.