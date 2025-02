¿Quién era Kim Sae-ron, la estrella coreana víctima de la presión de la industria?

La muerte de la actriz surcoreana Kim Sae-ron le ha dado loa vuelta al mundo y ha vuelto a poner en el tapete el cómo se trata a las estrellas en ese país especialmente en las redes sociales.

Sae-Ron fue encontrada muerta fue hallada muerta en su apartamento de Seúl después de que un amigo que había quedado con ella avisara a la Policía porque no podía contactarla. Se asumió que su muerte fue un suicidio. No se encontró ninguna nota en el lugar.

Recientemente la comunidad en línea dedicada a las celebridades surcoreanas Women Celebrities Gallery condenó las duras críticas que había recibido a través de las redes sociales la actriz.

¿Quién era Kim Sae-ron?

La joven, de 24 años, era conocida por sus papeles en la miniserie de Netflix 'Bloodhounds' (Sabuesos, 2023) y la película 'The neighbors' (Los vecinos, 2012).

Nacida en el 2000, Kim comenzó su carrera actoral a los nueve años, con la película de 2009 “Yeo-haeng-ja” (“Una vida nueva”), en la que retrataba las luchas de una niña para adaptarse a una nueva vida después de ser dejada en un orfanato por su padre. Alcanzó la fama con “Ajeossi”, que fue uno de los mayores éxitos en la escena cinematográfica surcoreana ese año y le valió un premio nacional de actuación.

Sumó otros créditos en películas y televisión como Heaven’s Garden (2012), Hi! School - Love On (2014), Secret Healer (2016), Kiss Sixth Sense, A Girl At My Door (2014), Ordinary People (2018) o Everyday We Are (2022), antes de su incidente de tránsito bajo los efectos del alcohol de 2022.

La actriz fue sorprendida conduciendo bajo los efectos del alcohol tras estrellar su automóvil contra una barandilla y un transformador, por lo que fue sentenciada a una multa de 20 millones de wones (13,850 dólares) y fue exiliada de la industria.

El pasado mes de abril, intentó volver a actuar participando en una obra de teatro, pero abandonó por problemas de salud y tras las críticas recibidas en línea.

Tras un tiempo tratando de vivir en el anonimato y lidiando con la presión de las críticas, la actriz habría tomado la decisión incluso de cambiarse el nombre, de acuerdo a una fuente cercana a Kim, quien revela al portal EDaily que le había contado sus planes de futuro para poder cambiar su trayectoria y acabar con el acoso negativo.

De acuerdo a lo replicado por Clarín, la intérprete habría cambiado recientemente su nombre a Kim Ah-Im, y estaba centrada en un nuevo proyecto empresarial: abrir una cafetería. Una idea que al parecer ya estaba en marcha desde el pasado verano, cuando se le vio trabajando como gerente en un local donde se decía que se desenvolvía positivamente, y que le había dado incluso fortaleza para tratar de volver al mundo del entretenimiento, eligiendo proyectos pequeños.

Anteriormente, había expresado en redes sociales sus problemas relacionados con la salud mental al publicar, el pasado año, mensajes como "Ya es tan duro, ¿podéis parar todos?".