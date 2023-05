A pesar de las lluvias, turistas visitan museos de la Ciudad Colonial durante La Noche Larga

"¡Fantástico!, ¡Espectacular! Realmente muy completo. Tiene cosas que jamás he visto, así, en vivo", comentó Roxana Leiva, una chilena, de 41 años, mientras disfrutaba por primera vez del emblemático Museo de las Casas Reales, ubicado en la Ciudad Colonial, durante la celebración de La Noche Larga de Museos 2023.

Era la tarde del sábado 20 y estaba lloviendo. Leiva, acompañada de un amigo dominicano, formaba parte de un grupo de turistas extranjeros y criollos que recorrían los pasillos de este Palacio, dividido en 2 plantas y 9 salones, que muestran grandes reliquias de la época colonial en la isla.

“He ido a otros museos en Europa, pero este me sorprendió, la cantidad de cosas que se mantienen tan bien, especialmente las armas, ha sido ‘wow’..., está bien mantenido, me gustó mucho, así que estoy muy contenta de haber podido pasar”, siguió contando la chilena, quien llegó a República Dominicana el pasado viernes 19, cuando el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Museos, inauguró la actividad.

Las lluvias continuaban y no parecían cesar. El ambiente, entre las 6:00 y las 7:00 de la tarde, lucía complicado. Sin embargo, el ‘mal tiempo’ no impidió que los visitantes disfrutaran de los 5 museos disponibles en este lugar: el Museo de las Casas Reales o Palacios Reales, el Museo del Mar, la Fortaleza Santo Domingo, el Museo de la Familia y el Museo Memorial de la Resistencia. Todos ellos a libre costo hasta este domingo, cuando termine la celebración a las 6:00 de la tarde.

Un grupo de turistas dominicanos mira el plano de la Plaza y Ciudad de Santo Domingo del año 1785, en el Museo de las Casas RealesSauro Scalella/LD.

Alexander Sánchez, de 32 años, quien se trasladó junto a su hermano desde San Pedro de Macorís, al este del país, resaltó la oportunidad que les ha brindado esta actividad a las personas.

“Estoy muy de acuerdo con la iniciativa. Me ha gustado bastante y estoy sorprendido y agradecido de muchos aspectos de todo lo que he visto. Hemos visto muchas piezas que son interesantes…, nos ha encantado”, expresó Sánchez.

Según la directora de los Palacios Reales, la arquitecta Iris De Mondesert, cerca de 2,000 personas visitaron el pasado viernes 19 las instalaciones de este Monumento Cultural, que data del siglo 16.

Directora del Museo de las Casas Reales, la arquitecta Iris De MondesertSauro Scalella/LD.

“Hay mucho entusiasmo y los museos esperan por la población”, manifestó De Mondesert.

“Nosotros estamos tratando de acercar el museo a la población; pero me encantaría que la gente encuentre el camino de llegada, porque aquí hay mucho que ver y de una manera muy agradable, tanto para los niños como para los adultos”, añadió.

En otro extremo de la Zona Colonial, a pocos metros de distancia de este y muy cerca del Alcázar de Colón, se ubica el Museo de las Atarazanas Reales (Museo del Mar). Allí al menos 7 turistas observaban de su amplia colección de bienes históricos y culturales subacuáticos, que se han extraído de las costas dominicanas, como de Samaná y Punta Cana.

Jennifer Rodríguez, una turista local, contó que tenía “mucho tiempo” sin visitar este museo, por lo que aprovechó la celebración de esta Noche Larga.

Jennifer Rodríguez, una turista local, observa una exhibición de piezas y elementos arqueológicos subacuáticos en el Museo del Mar.Sauro Scalella/LD.

“Tenía muchísimo tiempo que quería venir y obligue a mis sobrinas a venir, y las traje…, queríamos venir a verlos todos, pero la lluvia lo complicó”, dijo Rodríguez, cuando conversaba con LISTÍN DIARIO, durante su visita, que calificó como “excelente”.