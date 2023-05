Noche Larga de los Museos 2023: una edición de tres días y enfocada en las colecciones

Este año, la celebración de la Noche Larga de los Museos marcará una tendencia que favorece su propósito primario como actividad cultural.

“Será una edición distinta, tal vez no populista, pero distinta”, compartió con Listín Diario el director general de Museos, Carlos Andújar. ¿Cuál es la novedad?

“Creemos que el tema de la Noche Larga debe estar centrado en las colecciones de los museos, no en espectáculos, porque si te centras en el espectáculo, desvías los públicos. El interés de nosotros es que la gente vaya a los museos, se acerque a las colecciones con toda libertad, se quede todo el tiempo que quiera y nosotros acompañarla con actividades, pero no vamos a hacer espectáculos, sino actividades”.

El sociólogo, investigador y catedrático dominicano asegura que asumirán este nuevo formato aunque represente una disminución en la asistencia de público.

“Si va menos gente no importa, porque la calidad de una noche no es en función de los que vienen, sino de la cualificación de lo que se hace; y la responsabilidad de nosotros son las colecciones. No puedes medir una actividad en base a la gente que va. Si bien es cierto que la gente reacciona a un gran espectáculo, podemos hacerlo un día, pero que gire en torno a los museos”.

Carlos Andújar, director general de Museos.José Alberto Maldonado | LD

Y aunque asista menos público, comenta el escritor y asesor cultural, “cualitativamente podría ser más beneficioso para nosotros, porque un espectáculo lo hace cualquier ministerio en el año entero y no tiene que tener identidad, un rasgo que lo identifique”.

“Pero la Noche Larga no puede competir con eso porque el interés es otro. No quiere decir que a mucha gente que venga a los espectáculos no le interese los museos, pero nosotros tenemos que revertir el orden de prioridad, y los recursos, hacia los museos, hacia una dinámica cuyo objetivo es que el público se acerque, curiosee y explore sobre las colecciones”.

¿Qué trae el evento este 2023?

La jornada comienza el jueves 18 de mayo con un acto por el Día Internacional de los Museos, la iniciativa creada por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) en 1977 para destacar el papel de estos espacios en la sociedad.

Ese día a las 11:00 de la mañana, en el Museo de Arte Moderno (MAM), la ministra de Cultura, Milagros Germán, presidirá la celebración de la fecha y Andújar compartirá unas palabras sobre las políticas que se están trabajando desde la DGM.

Museo de las Casas Reales, en la Ciudad Colonial.Istock

Luego, la artista visual dominicana y activista por los derechos humanos, María Battle, ofrecerá una conferencia sobre museo e inclusión en el auditorio del MAM.

Aunque el tema del ICOM para este año es “Museos: sostenibilidad y bienestar”, el país ya había decidido trabajar la inclusión con el tema “Un museo para todos”.

Ese “todos”, explica Andújar, abarca la inclusión de género, discapacidad, familias e inclusión étnica y religiosa.

“Los museos no pueden segregar. Son espacios públicos. El concepto de inclusión es amplio pero lo vamos a centrar en poblaciones con ciertas limitaciones físicas y sensoriales, porque tenemos un problema de accesibilidad, como rampas para no videntes y otros conceptos que nosotros no tenemos todavía. Si preguntan por qué, si no los tenemos, le dedicamos el día: para retarnos a ponerle atención a esa población”.

En ese sentido, Andújar adelanta que se está forjando una idea loca - “como todas las ideas cuando parecen desnaturalizadas”- de hacer una propuesta de museo para no videntes y para personas con limitaciones.

“Vimos esa experiencia en Latinoamérica. Es una idea en germinación. Tendría un recorrido especial porque tendría que construirse para quienes tienen limitaciones de todo tipo. La temática puede ser ‘identidad dominicana’ pero trabajada con texturas, conceptos y técnicas para que la gente con limitaciones pueda interactuar con el guión, con el discurso”.

un fin de semana cultural

El Museo Maguá, en Salcedo, se une a las celebraciones de la Noche Larga de los Museos.Yaniris López | LD

El jueves 18, por las celebraciones del Día Internacional, los museos serán gratuitos y abrirán en su horario normal hasta las 6:00 de la tarde.

La Noche Larga de los Museos, también un evento gratuito, tendrá lugar del viernes 19 al domingo 21, de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche; excepto el domingo, que será hasta las 6:00 de la tarde.

Actividades. Cada institución realizará una por día. En la ciudad, las de animación se concentrarán en la Plaza de la Cultura y estarán vinculadas a los museos y a presentaciones alrededor de la cultura popular, clásica y contemporánea propia de estos espacios: talleres de pintura, teatro, arte con portadores, tradiciones folklóricas, talleres de artesanía, manifestaciones culinarias…

¿Más? “Pantomimas, cuentacuentos, presentación de un grupo de ballet, de un grupo de perico ripiao o de una tradición cultural que acompañe la convocatoria de los museos pero en territorio de los museos”, apunta Andújar.

Museo de Arte Moderno en Santo Domingo.Yaniris López | LD

Ciudad Colonial. Debido a las intervenciones en el asfaltado que se realizan en las calles Las Damas y Las Mercedes, hay una prohibición de uso de espacios y por eso los museos de la Ciudad Colonial estarán abiertos pero no ofrecerán actividades.

En todo el país Museos que se unen a la Noche Larga Además de los museos de la Plaza de la Cultura y la Ciudad Colonial, se unen a la convocatoria El Faro a Colón en Santo Domingo Este, la Casa Museo Juan Ponce de Léon en San Rafael del Yuma (provincia La Altagracia), el Monumento a los Héroes de la Restauración de Santiago, el Museo 26 de Julio de la ciudad de Moca y la Fortaleza San Felipe de Puerto Plata.

También espacios privados como el Museo Casa Hermanas Mirabal y el Museo Maguá en la provincia Hermanas Mirabal; el Centro León y el Centro de Convenciones de Utesa en Santiago; el Centro Perelló en Baní y varias instituciones como el Centro Cultural de España y otros museos de la Ciudad Colonial.