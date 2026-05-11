El riesgo por brote de hantavirus se mantiene bajo en República Dominicana, dice Salud Pública

En medio de la preocupación internacional por casos de hantavirus detectados en otras regiones del continente, el Ministerio de Salud Pública aseguró este lunes que en República Dominicana no existe evidencia de circulación activa ni brotes de la enfermedad, por lo que el riesgo para la población se mantiene bajo.

La institución explicó que, aunque no hay señales de alarma sanitaria, mantiene la vigilancia epidemiológica en los aeropuertos del país, como parte de las medidas preventivas establecidas en el Reglamento Sanitario Internacional.

Las autoridades sanitarias insistieron en que el monitoreo forma parte de los protocolos habituales de control y seguimiento frente a enfermedades transmisibles.

El organismo exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de higiene y prevención, especialmente en comunidades rurales o zonas donde pudiera existir presencia de roedores silvestres, considerados los principales reservorios del virus.

Sobre el hantavirus

El hantavirus es una zoonosis provocada por virus del género Orthohantavirus, transmitidos principalmente a través de la orina, saliva y heces de roedores infectados.

Estas secreciones pueden contaminar superficies, alimentos y ambientes cerrados, facilitando el contagio cuando las personas inhalan partículas suspendidas en el aire.

Aunque el Caribe no es una región donde la enfermedad sea endémica y tampoco se registran brotes recurrentes, las autoridades dominicanas decidieron mantener la vigilancia preventiva ante la aparición de casos en otros países y el constante flujo internacional de viajeros.

Especialistas explican que en el continente americano algunas variantes del virus pueden desencadenar el llamado síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad grave que suele comenzar con síntomas parecidos a una gripe común: fiebre, fatiga intensa, dolores musculares y malestar general.

Sin embargo, en los casos severos puede evolucionar rápidamente hacia una dificultad respiratoria aguda.

El Ministerio de Salud recomendó evitar el contacto con roedores y sus excrementos, mantener limpios y ventilados los espacios cerrados y almacenar adecuadamente los alimentos para reducir cualquier posibilidad de exposición.

Con este mensaje, las autoridades buscan llevar tranquilidad a la población, dejando claro que no existe una situación de emergencia en el país, aunque reiteran que la prevención continúa siendo la principal herramienta para evitar riesgos sanitarios.