Realizan en el país ejercicio militar Chemex-Grulac 2026

El Ministerio de Defensa de la República Dominicana, en coordinación con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), llevaron a cabo el ejercicio regional CHEMEX GRULAC 2026, el primero de esta magnitud en América Latina y el Caribe orientado a fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias químicas.

Inició el 27 de abril y concluye hoy 7 de mayo de 2026. Este importante ejercicio reunió a 90 participantes, incluyendo 18 expertos locales e instructores, con representación de 23 países, entre ellos la República Dominicana y España en calidad de instructores.

La iniciativa contó además con una participación femenina aproximada del 25%, cifra que se amplió con la integración de participantes locales.

El CHEMEX GRULAC 2026 constituye un hito en materia de seguridad y defensa regional, al promover el entrenamiento conjunto, el intercambio de buenas prácticas y la coordinación efectiva entre autoridades civiles y militares responsables de la gestión de riesgos químicos.

Como parte de su componente formativo, el ejercicio abordó áreas clave de capacitación especializada, incluyendo la identificación de agentes químicos, procedimientos de descontaminación, técnicas de detección y muestreo, uso de equipos de protección personal y la gestión y comando de incidentes en entornos CBRN, fortaleciendo así las capacidades operativas de los países participantes.

Como elemento innovador, el CHEMEX GRULAC 2026 incorporó por primera vez en la región una fase médica dentro de un ejercicio de esta naturaleza, fortaleciendo la capacidad de respuesta integral ante incidentes químicos, incluyendo la atención sanitaria especializada.

En ese contexto, este 6 de mayo se realizó una jornada de demostración ante autoridades nacionales, países donantes, observadores internacionales y embajadas acreditadas, quienes pudieron presenciar un simulacro integral que recreó la respuesta completa ante un incidente químico, desde la activación de los sistemas de alerta e inteligencia, el despliegue de equipos especializados, los procesos de descontaminación, hasta la atención médica y traslado de las víctimas a centros hospitalarios.

Este esfuerzo se desarrolló en el marco de la OPAQ, bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa, y con la articulación del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de la República Dominicana en el Reino de los Países Bajos, que ha desempeñado un rol clave en su coordinación internacional.

La realización de este ejercicio en territorio dominicano refleja el compromiso del país con el cumplimiento de la Convención sobre las Armas Químicas, así como su disposición de ser un actor activo y confiable en los esfuerzos multilaterales para la prevención, preparación y respuesta ante amenazas químicas.

Asimismo, este evento contó con el respaldo de la comunidad internacional, incluyendo el apoyo de países de la Unión Europea, Canadá y España, cuyo acompañamiento fue clave para el fortalecimiento de capacidades en la región.

Con esta iniciativa, la República Dominicana reafirma su rol como plataforma de articulación regional en temas de seguridad, defensa y cooperación internacional, consolidando su liderazgo en el Caribe y América Latina en el ámbito de la gestión de emergencias químicas.