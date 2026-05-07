Ministro exhorta a cambiar percepción sobre la minería en el país

La detención definitiva del proyecto minero Romero en la provincia San Juan, medida dispuesta por el presidente Luis Abinader, es una respuesta al clamor popular de la ciudadanía que se oponía de manera tajante a la intervención y, para el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, esta fue la mejor decisión y adoptada acorde a las circunstancias generadas.

No obstante, el funcionario aclaró que desde un punto de vista técnico esta decisión debía estar fortalecida con los estudios ambientales no concluidos que permitirían definir si la explotación minera era viable o no en la zona, como parte del proceso establecido en la minería.

“Eso es lo que habíamos comentado en su momento y, obviamente, desde el punto de vista minero, eso es lo que procede… Mi deseo es que San Juan pueda tomar las mejores decisiones para el desarrollo de su provincia”, comentó.

Durante su participación en el Desayuno Listín Diario, encabezado por su director Miguel Franjul y el subdirector, Fabio Cabral, el ministro defendió que proyectos mineros como el de San Juan son funcionales en el país si se practican bajo una minería sostenible que promueva los máximos beneficios económicos y sociales para la región y minimicen el impacto ambiental.

Santos estuvo acompañado en la entrevista por Betty Soto, viceministra de Innovación y Transición Energética; Ricardo Guerrero, viceministro de Energía Eléctrica; y Rossanna Figueroa, directora de Comunicaciones.

Aunque en la provincia de San Juan el pilar económico fundamental es la agricultura, para el ministro la fortaleza principal de cualquier economía radica en su capacidad de diversificación para que más sectores productivos puedan aportar beneficios económicos y aumente la resiliencia nacional en tiempos de crisis.

En ese contexto, indicó que la minería es considerada como un sector contra cíclico porque crece cuando una economía abierta, como la dominicana, se ve expuesta a situaciones de recesión o incertidumbre internacional, demostrando que es capaz de mantener o incluso aumentar su producción y aportes fiscales.

Aportes de la minería

Para ilustrar, Santos señaló que durante el 2024 se recibieron RD$18,000 millones de la minería y RD$45,000 millones en el 2025 por las recaudaciones en ese sector que aportaron al crecimiento económico, pese al desaceleramiento en otras áreas debido al escenario geopolítico que en ese momento predominante.

El ministro Joel Santos escucha con atención una pregunta del director del Listín Diario, Miguel Franjul.RAÚL ASENCIO/LD

“Y no es que la minería vaya a resolver los problemas del país. Decir eso es ser pretencioso; no es la realidad. Es que la minería juegue un rol armónico con todos los demás sectores de la economía. Cada sector juega un rol y esa es la fortaleza de nuestro país”, declaró.

En ese sentido, y a sabiendas de que las exploraciones mineras presentan desafíos en la aceptación social y ambiental, Santos enfatizó la importancia de concientizar a la población sobre la minería responsable para cambiar esta percepción y crear conciencia sobre los beneficios que esta pueda ofrecer.

GoldQuest

Respecto a las preocupaciones expresadas por integrantes del sector minero sobre la paralización de este proyecto y posibles repercusiones en los inversionistas internacionales, el funcionario explicó que la posición de la entidad estatal ante la decisión del mandatario será mantener la comunicación y dar seguridad a los inversores.

Se recuerda que la empresa GoldQuest era la principal promotora de la exploración minera en San Juan y, tras el cierre del proyecto, se han registrado pérdidas de hasta un 25.5%, obligando incluso a la Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá (CIRO) a suspender temporalmente sus cotizaciones.

Sin embargo, Santos aclaró que la resolución del presidente responde únicamente al proyecto Romero y, desde un punto de vista general, el país se posiciona como un defensor de los derechos de la inversión local y extranjera, apoyándose en cifras numéricas, tras destacar que 40% de la inversión extranjera en este trimestre corresponde a energía y minas.

Asimismo, tan solo durante el primer trimestre de 2026, este sector creció un 7.7%, para consolidarse como uno de los principales motores de la inversión y empleos en el país.

Ley minera

Dentro de este debate entre la aceptación social y el respaldo gubernamental y sectorial de la minería, la reforma a la Ley Minera juega un papel fundamental en el desenlace final.

Betty Soto, Ricardo Guerrero y Rossana Figueroa acompañaron al ministro en el Desayuno.RAÚL ASENCIO/LD

Según explicó Santos, la ley minera data del año 1971 y no se ajusta a la realidad actual del país, por ello la reforma busca mejorar los procedimientos de aprobación, incorporar tecnologías existentes, fortalecer aspectos medioambientales y asegurar que más recursos de la minería lleguen a las localidades cercanas a las zonas de explotación.

“Hay que incorporar una mejora en los procedimientos de aprobación. Hay que incorporar aspectos que relacionen mejor las tecnologías hoy existentes con la parte minera. Hay que fortalecer algunos aspectos medioambientales también, desde el punto de vista del seguimiento, y hay que fortalecer lo que se aporta a las comunidades”, señaló el también economista.

En ese sentido, anunció que dentro de 60 días el proyecto legislativo pretenderá ser entregado a la consultoría jurídica con el consenso de los sectores involucrados.