"Propuestas puntuales no hicieron": Sanz Lovatón sobre reuniones con Leonel y Danilo

Las conversaciones que sostuvieron desde el gobierno con los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández para enfrentar el impacto del conflicto en el Medio Oriente fueron, a juicio del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, “cordiales, aportaron contexto histórico y elevaron el ánimo”. Sin embargo, fue claro: “propuestas puntuales no hicieron”.

Durante su participación en el Desayuno del Listín Diario, el funcionario destacó las conversaciones que mantuvieron con distintos actores de la sociedad civil ante la crisis provocada por los conflictos en el Medio Oriente, haciendo un particular énfasis en lo que dejó las charlas con los expresidentes dominicanos.

"Yo salí de ahí sintiéndome un optimista de la República Dominicana, porque el hecho de que nos podamos sentar a conversar ya es una gran cosa. Y ambas conversaciones aportaron valor", afirmó al recordar tanto la reunión con Medina como la sostenida con Fernández en Funglode.

Sanz Lovatón describió las conversaciones como una oportunidad donde dos exjefes de Estado compartieron lecturas de la economía dominicana con los ministros de Industria, de Hacienda y de la Presidencia, así como de experiencias transcurridas en sus mandatos. "Lo que sí es saludable es que esos expresidentes se pudieran sentar con un ministro de Industria, con un ministro de Hacienda, con un ministro de la Presidencia a examinar y ver y comparar situaciones históricas", planteó.

¿Hubo propuestas concretas? El ministro fue tajante. "Propuestas puntuales no hicieron”, repitiendo la frase dos veces ante la pregunta directa sobre si los expresidentes habían planteado ideas que el Gobierno pudiera acoger.

Mesa del Desayuno de Listín Diario, realizado en el salón Ricart.JOSÉ A. MALDONADO/LD

Del expresidente Medina, dijo, llegaron observaciones más operativas. "El presidente Medina nos habló de algunos potenciales ahorros en gasto. Nos habló de algunas situaciones de potenciales medidas fiscales", comentó, sin entrar en detalles.

De Leonel Fernández, en cambio, lo que aportó fue contexto histórico. "El presidente Fernández también nos habló de sus experiencias históricas en la crisis del 2008, en la crisis del 2004". Es decir, el repaso de dos episodios en los que el país atravesó turbulencias y de cómo se manejaron entonces.

"Lo que sí fue que examinamos el comportamiento histórico de nuestra economía", resumió Sanz Lovatón de ambas conversaciones y volvió, otra vez, a la idea con la que parece más cómodo: “el valor político del diálogo en sí mismo son esas conversaciones que agregan mucho valor. Porque tú nutrirte de esa experiencia de Estado siempre es muy interesante", recalcó.

El ministro recordó, sin embargo, que ese clima cordial no sobrevivió intacto al regreso al ruedo público. "Cuando ellos salieron a comunicar su versión de los hechos, ya evidentemente entra el juego de la política y entran las contradicciones, que uno respeta y que ellos tienen derecho a eso", dijo.

La frase remite a las declaraciones que tanto el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como la Fuerza del Pueblo emitieron en los días posteriores a sus respectivas reuniones, marcando distancia de las medidas anunciadas por el Gobierno.

El director del Listín Diario, Miguel Franjul; el ministro Eduardo Sanz Lovatón y el empresario Manuel Corripio, en un momento distendido del Desayuno.JOSÉ A. MALDONADO/LD

Previo a culminar el desayuno y mientras hacía un llamado a la unidad nacional, Sanz Lovatón dio su valoración personal sobre la actitud de ambos exmandatarios: “Yo no puedo mentir aquí, ellos dos (Leonel Fernández y Danilo Medina) nos trataron excelentemente bien”.

Sanz Lovatón participó en el Desayuno de Listín Diario encabezado por Manuel Corripio, presidente de la editora Listín Diario; el director Miguel Franjul y el subdirector Fabio Cabral. El ministro asistió acompañado del senador de la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc; el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Peña, y el diputado por la provincia San Pedro de Macorís y dirigente sindical, Jacobo Ramón.