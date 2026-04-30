“Somos otros”, el libro que aborda cómo cambió el mundo tras la pandemia

Dice el dicho que de las crisis nacen grandes oportunidades. Para Sergio Roitberg, la pandemia de Covid-19, más que una crisis sanitaria, fue una gran oportunidad de cambio: “nos hizo un reset a todos los que estamos acá y nos puso en una situación muy incómoda, fuera de la zona de confort”.

En medio de la angustia, el miedo, la desesperanza y la sorpresa que sobrevino al mundo en el 2020, la curiosidad ante todo lo que sucedía llevó a Roitberg, fundador y CEO de la empresa consultora Newlink, a escribir “Somos otros: de la incertidumbre a la conexión”.

Aunque en su prólogo considera que para algunos no sería fácil leer sobre los días de cuarentena provocados por las infecciones del coronavirus SARS-CoV-2, este libro no aborda la enfermedad, sino las transformaciones que trajo consigo esta temporada que llamó el inicio de “la era de lo desconocido”.

“Creo que nadie quería hablar de la pandemia, todos al principio me decían que no hablara y después encontré la fórmula de no enfocarme en la pandemia, sino de enfocarme en lo que la pandemia nos desnudó, de cómo nos dejó”. Sergio Roitberg Consultor, fundador y CEO de Newlink

“Entendí que no alcanzaba con contar lo que pasó, sino que había que intentar explicar qué cambió, por qué cambió y qué implicancias tiene esto para el futuro”, explicó el autor argentino ayer en un Desayuno de Listín Diario, encabezado por su director, Miguel Franjul.

Tras cuatro años de recopilación de información, contactos con expertos y entrevistas, la primera edición fue publicada en noviembre de 2025. Sin embargo, antes tuvo que sortear el reto de no tener antecedentes sobre los temas, ni un estado de la cuestión del cual partir o expertos dispuestos a hablar, ya que “la mayoría no opinaba nada porque estos eran temas todavía no tratados”.

Encontrarse ante este “solar vacío” lo remontó a sus tiempos de periodista en Estados Unidos y América Latina, reconectándolo con “la aventura” de descubrir cosas, pero también con los sinsabores y la frustración de los días sin hallazgos pese a los ingentes esfuerzos.

Además de considerar que alguien tenía que escribir sobre el tema, el impulso que lo hizo iniciar su segundo libro fue la curiosidad que le provocaba todo lo que estaba sucediendo y la certeza de que estaba frente a un momento histórico.

“Me sacudió muchísimo”, aseguró. “Estábamos tan preocupados por sobrevivir, por saber qué iba a pasar, cómo íbamos a llevar a los chicos al colegio, cómo íbamos a hacer para pagar las cuentas, qué íbamos a hacer con los empleados, que lo que menos queríamos era mirar el overall, el overview de la situación”, argumentó el escritor.

De esa mirada general, son cinco las grandes transformaciones culturales que abarca este libro sobre el que conversó Roitberg, acompañado de Eduardo Valcárcel, managing partner de Newlink Dominicana, y Yerenna Álvarez, directora senior de Cuentas de Newlink Dominicana.

Fernando Martínez, vicepresidente de Newlink Dominicana; Ailyn Hilario Media Relations Manager de Newlink Dominicana; Yadimir Crespo, periodista; Sergio Roitberg, CEO de Newlink Group; Miguel Franjul, director de Listín Diario; Yerenna Álvarez, directora senior de Cuentas de Newlink Dominicana; y Eduardo Valcárcel, managing partner de Newlink Dominicana.José Alberto Maldonado

La adaptabilidad como valor cultural ante la rigidez es uno de esos cambios y el que más hizo mella en el autor al reconocer que no contaba con esta habilidad.

“Yo me tuve que adaptar a un montón de cosas que antes había combatido y caí rendido ante esta situación”, reconoció durante la conversación.

La reconfiguración del trabajo es otro de los varios aspectos que cambiaron en la cotidianidad de los seres humanos tras la pandemia por Covid-19. Reducir esa transformación al teletrabajo resulta superficial para el autor argentino.

Desde su punto de vista, existe una nueva relación con el trabajo que rompió la idea de que la productividad equivale a estar físicamente en el mismo lugar y se traduce a flexibilidad, propósito común y una cultura organizacional que ya no puede construirse desde el control.

“El trabajo pasó de ser un dónde a un porqué, dejó de ser un lugar donde yo iba a trabajar a hoy en día trabajo sin ir” Sergio Roitberg Consultor, fundador y CEO de Newlink

El bienestar integral también es parte de esos nuevos intereses de la sociedad, obligando a poner sobre la mesa la salud mental, el equilibrio personal, el tiempo de calidad y el bienestar emocional.

Colaboración

Resiliencia, adaptabilidad, velocidad y colaboración son otros de los conceptos que aborda el libro. Sobre este último, Roitberg resaltó que “en la pandemia o se salía juntos o no se salía”.

“La pandemia demostró que los desafíos complejos no se resuelven individualmente y el futuro pertenece de alguna manera a quienes hayan podido aprender que colaborar transversalmente es mejor, que compartir conocimiento es mejor que guardarlo”, señaló el también estratega de comunicación. A la vez, indicó como ejemplo cómo se empezó a compartir información entre gobiernos y laboratorios durante la pandemia.

Cambios tecnológicos

La quinta de las facetas de cambio es la conciencia sobre la vulnerabilidad y el propósito compartido.

“La pandemia nos hizo notar que todo puede cambiar de la noche a la mañana, que de alguna forma los que nos quedamos en la casa porque no teníamos ninguna opción, buscamos un significado, un propósito, darle coherencia a la vida”, agregó sobre ese aspecto.

No obstante, otra consecuencia de esta vulnerabilidad fue que “empezamos de alguna forma a dejar pasar los cambios tecnológicos”, es decir, se bajó la guardia y la resistencia ante las transformaciones tecnológicas que estaban a la puerta y que hoy son parte del día a día, entre ellas la inteligencia artificial.

“La inteligencia artificial de alguna forma hoy en día tiene los beneficios que tiene porque la pandemia nos hizo tan chiquitos que permitió que lo dejáramos pasar y no nos resistiéramos al cambio tecnológico”, añadió Roitberg.

Sobre el propósito, el conferencista y mentor cree que este mundo tuvo una gran implosión en la pandemia y que se perdieron pedazos por diferentes lados, “la forma de ponerle la cola para pegar todo eso es encontrando ese famoso propósito compartido, que es el cómo, el medio entre el interés particular y el interés de la sociedad”.

Ejecutivos de Newlink Dominicana acompañan a Sergio Roitberg, CEO de Newlink, en el Desayuno de Listín Diario junto al director de este periódico, Miguel Franjul, y la periodista Yadimir Crespo.José Alberto Maldonado

Acompañado también por Fernando Martínez, vicepresidente de Newlink Dominicana y Ailyn Hilario, Media Relations Manager de Newlink Dominicana, Roitberg insistió en que “no cambió la especie humana, pero sí cambiamos las actitudes, cómo miramos las cosas, cómo enfrentamos los problemas”.

Escrito de forma llana, con reflexiones y ejemplos, el libro aborda en once capítulos el punto de quiebre de la pandemia, la incertidumbre, la resiliencia, la tecnología, el liderazgo y la conexión humana. Está disponible en plataformas digitales como Amazon y de forma física en Cuesta Libros.

El pasado martes 28 de abril fue la presentación del libro en República Dominicana.