Vaguada sigue provocando aguaceros este sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) alerta sobre aguaceros para este sábado, debido a una vaguada y un sistema frontal sobre el Canal del Viento.

Indicó que, en horas de la mañana, se observarán incrementos nubosos ocasionales generando aguaceros dispersos y tronadas en provincias como Monte Cristi, Samaná, Monte Plata, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo y demarcaciones aledañas.

Mientras que para la tarde, a estas condiciones se sumarán aquellas asociadas al ciclo diurno, generando nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas precipitaciones se presentarán en San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, San Juan, Azua, Independencia, Baoruco, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón y El Gran Santo Domingo.

“Es probable que estos aguaceros continúen hasta bien entrada la noche, disminuyendo para la madrugada del domingo”, puntualiza el pronóstico del tiempo del Indomet.

Por lo que la institución mantiene los niveles de alertas meteorológicos, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas, ráfagas de viento, frecuentes tormentas eléctricas, posibles deslizamientos de tierra y posibles granizadas.

Entre las localidades en alerta se encuentran Monte Cristi, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Dajabón, Santiago, Baoruco, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Independencia, Elías Piña, Monte Plata y Santo Domingo.

Pronósticos locales

El Indomet señala que las temperaturas se sentirán calurosas, principalmente en horas de la tarde, por el flujo de viento del este/sureste.

En el Gran Santo Domingo se esperan temperaturas mínimas entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.