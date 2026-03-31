Obispo de Barahona llama a vivir la Semana Santa con prudencia y compromiso cristiano

El obispo de la Diócesis de Barahona, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, exhortó a la población a vivir la Semana Santa como un tiempo de profunda reflexión espiritual, “alejados de los excesos y comprometidos con los valores fundamentales de la fe cristiana”.

Romero Cárdenas recordó que este período litúrgico constituye el momento más importante para los creyentes, al conmemorarse la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, eje central de la fe católica.

“Estos días no deben asumirse únicamente como un asueto, sino como una oportunidad para el recogimiento, la oración y la revisión sincera de nuestra vida personal, familiar y social”, expresó.

Monseñor Romero Cárdenas explicó que la Semana Santa es la culminación de un proceso de preparación espiritual de 40 días, marcado por prácticas como el ayuno, la penitencia, la oración y la limosna, las cuales buscan fortalecer la relación del creyente con Dios y con el prójimo.

En ese sentido, al ser entrevistado en exclusiva por Listín Diario, el obispo de la Diócesis de Barahona llamó a la ciudadanía a reflexionar sobre su comportamiento cotidiano y a evaluar la manera en que se relaciona con los demás.

“Es un tiempo propicio para preguntarnos qué dicen nuestros vecinos, compañeros de trabajo y familiares sobre nosotros, y cómo estamos respondiendo al mandato del amor”, indicó monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas.

El obispo de Barahona insistió en que la verdadera vivencia de la Semana Santa debe traducirse en acciones concretas, como el perdón, la reconciliación, la solidaridad y el respeto mutuo.

Asimismo, exhortó a quienes se desplazarán hacia distintos puntos del país a hacerlo con prudencia y responsabilidad, evitando excesos que pongan en riesgo sus vidas y las de otros.

“Si asumimos esta Semana Santa con sentido de reflexión y responsabilidad, tendremos menos accidentes, menos violencia y una convivencia más armoniosa”, afirmó.

Por último, el religioso reiteró que el mensaje de Jesucristo invita a cargar con esperanza las dificultades diarias, confiando en la victoria de la vida sobre la muerte, y a vivir una fe auténtica basada en el amor, la justicia y la convivencia como espacio de reencuentro espiritual.