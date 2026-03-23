Violencia en Santiago Oeste deja dos muertos y un herido

Un nuevo episodio de violencia armada registrado en el sector Fondo de la Botella, en Santiago Oeste Cienfuegos, dejó como saldo dos jóvenes muertos y un hombre herido, en un hecho que investiga la Policía Nacional y que vuelve a poner en evidencia la persistente inseguridad en esa demarcación.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Frailyn Manuel de Jesús León, de 19 años, y Alberto Amaury López, de 25, quienes fallecieron a causa de múltiples heridas de bala, según el informe del médico legista.

En el incidente también resultó herido Juan José García Ventura, de 43 años, quien presenta una herida de proyectil en el hombro izquierdo y permanece bajo atención médica.

De acuerdo con la versión policial ofrecida por la vocera de la institución en Santiago, Fiordaliza Popa, el hecho ocurrió alrededor de las 11:20 de la noche del pasado viernes, cuando los hoy occisos, a bordo de una motocicleta, habrían intentado asaltar a Raími de Jesús Brito Parra y a otro individuo identificado solo como Miguel o Yeison. La situación derivó en un intercambio de disparos entre ambas partes.

Tras el enfrentamiento, Brito Parra y su acompañante emprendieron la huida, por lo que son activamente perseguidos por las autoridades, mientras la Policía Científica levantó en la escena al menos ocho casquillos calibre 9 milímetros, además de ocupar la motocicleta y un teléfono celular.

Dos personas adicionales se encuentran detenidas para fines de investigación, en tanto que las autoridades han confirmado que entre los involucrados existían rencillas personales previas, lo que refuerza la hipótesis de un conflicto que trascendió a violencia letal.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes.

Este hecho se suma a una serie de episodios violentos registrados en Santiago Oeste, donde residentes han denunciado de manera reiterada la falta de control y prevención efectiva por parte de las autoridades, en medio de una creciente preocupación por la seguridad ciudadana.

Mientras la Policía Nacional asegura que profundiza las investigaciones, persiste la demanda de respuestas más contundentes frente a una realidad que continúa cobrando vidas.