Santiago: dirigente choferil considera los exámenes manuales para licencias de conducir

El presidente de la Central Nacional Nacional de los Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, manifestó su rechazo a la decisión del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) de retomar los exámenes teóricos y prácticos presenciales y manuales para todas las categorías de licencias de conducir, incluyendo la categoría 1 para motocicletas.

El Intrant informó recientemente que fueron restablecidas las evaluaciones teóricas y prácticas bajo la modalidad tradicional, dejando sin efecto el sistema digital (simulador), que se había implementado para la obtención de este documento oficial.

Ante esta medida, Marte calificó la disposición como un retroceso en los procesos administrativos del Estado.

“La decisión del Intrant de revocar la modalidad de exámenes digitales para la obtención de la licencia e instaurar de nuevo el sistema práctico, el sistema manual como forma de obtener ese importante documento para conducir en calles, avenidas y caminos de la República Dominicana, es una decisión que retrotrae, que devuelve al pasado una parte de los trámites burocráticos de la administración pública”, expresó.

El presidente de la CNTT, Juan Marte. en foto de archivo, junto al directo del Intrant, Milton Morrison

El dirigente sindical sostuvo que la medida contradice los avances tecnológicos que, según afirmó, ha experimentado el país en los últimos años.

“Es una decisión que va en contraposición con la modernidad alcanzada en la administración pública. Vivimos en una República Dominicana que ya tiene 11 millones 900 mil celulares en manos de niños, jóvenes y ancianos. Vivimos en la era digital”, argumentó.

Marte también advirtió que el retorno al sistema manual podría abrir espacio a irregularidades en el proceso de evaluación.

“Volver de nuevo a métodos superados en la administración pública es un retroceso que abre la brecha para que vuelvan las indelicadezas, para que vuelva el macuteo y las conocidas búsquedas al momento de alguien examinarse, al momento de alguien hacer un examen práctico”, señaló.

No obstante, reconoció que algunos envejecientes podrían presentar dificultades con el uso de herramientas digitales, aunque consideró que la solución debió ser diferente.

Dijo que hay personas ancianas que no saben manejar un aparato digital, pero bien pudo el Intrant emitir una resolución especial para los envejecientes para que pudiesen examinarse sin ningún contratiempo.

Finalmente, Juan Marte reiteró su desacuerdo con la disposición y llamó a las autoridades a revisar la medida, al entender que la República Dominicana debe continuar avanzando hacia procesos más modernos y transparentes en la administración pública.