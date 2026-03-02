Lunes con aguaceros dispersos por incidencia de una vaguada; advierten por fuerte oleaje

El Instituto Dominicana de Meteorología (Indomet) informó que para la tarde de este lunes, la vaguada en niveles medios de la troposfera y la interacción del viento con la orografía generarán aguaceros localmente moderados con posibles tronadas y ráfagas de viento.

Estas lluvias serán hacia sectores de Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa y la zona montañosa de Puerto Plata. Mientras que en La Altagracia, San Pedro de Macorís, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón y San Juan serán chubascos aislados, hasta el anochecer.

“Mañana martes, chubascos aislados se generarán durante la mañana sobre el litoral atlántico y localidades del noreste, producto del transporte de humedad a través del viento del este y la vaguada. En la tarde, se esperan aguaceros locales con baja probabilidad de tormentas eléctricas y algunas ráfagas de viento hacia localidades de Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Santiago, Elías Piña, Dajabón, el norte de Azua y algunos sectores de Santo Domingo, hasta las primeras horas de la noche”.

Advertencia por fuerte oleaje

En la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná) y en la costa caribeña, desde Pedernales hasta Cabo Engaño (La Altagracia), el Indomet recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución y no aventurarse mar adentro, debido a vientos moderados a fuertes y oleaje anormal. En el resto del perímetro costero, las condiciones se encuentran normales.

Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, por efecto del viento predominante del sureste, siendo agradables en la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país.

Pronósticos locales

En el Gran Santo Domingo habrá nubes aisladas, incrementándose durante la tarde con algunos aguaceros. Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.