Ocupan 96 velones aromatizantes que iban para España con presunta cocaína

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto a miembros del Ministerio Público ocuparon un total de 96 velones aromatizantes llenos de presunta cocaína, durante labores de inspección en una compañía de envíos internacionales del Distrito Nacional.

Los equipos operativos, se trasladaron a los depósitos de la referida empresa, junto a unidades caninas, donde localizaron los frascos aromatizantes, en el interior de una caja, procediendo a realizar el protocolo de actuación para estos casos.

Al realizar una inspección más rigurosa, por instrucciones del fiscal actuante, los velones fueron sacados de la caja y sometidos a pruebas de campo, resultando positivo a sustancias controladas.

De acuerdo al manifiesto, los velones fueron enviados por una mujer, con supuesta residencia en el sector Los Jardines de Santiago, y la recibiría un individuo, con alegado domicilio en la comunidad Foral de Navarra, España.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al frustrado envío de la sustancia bajo esta modalidad del narcotráfico internacional.

Los velones fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales correspondientes.