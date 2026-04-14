En Santiago se comenta: merecido premio al periodista Aníbal de Castro

Nos complace que una persona como Aníbal de Castro haya sido escogido como Premio Nacional de Periodismo. Es un excelente periodista, a quien admiro y respeto por la belleza de su escritura, su sólida formación académica, su estirpe y elegancia. Siempre viste impecable y se ha caracterizado por su verticalidad a lo largo de su carrera.

Es un gran maestro, sobrio y un ejemplo a seguir, además de conocedor del mundo diplomático.

Es cierto que una placa o un diploma de reconocimiento son importantes, pero un millón de pesos también cae muy bien, incluso para disfrutarlo en familia. Aníbal de Castro es un referente de integridad que enaltece la profesión periodística y un modelo para las nuevas generaciones.

LOS HIJOS DE LOS FAMOSOS

Quien tiene nombre, apellidos sonoros y talento, prácticamente tiene su futuro asegurado. Vive de su fama, como es el caso de los hijos de Julio Iglesias y la celebridad Isabel Preysler.

Resulta que tienen un programa de televisión por el canal Hola TV, producido tanto en España como en Miami. El espacio se titula Los Iglesias: Hermanos a la obra. Vi uno de los episodios, donde restauraban muebles de mimbre de su madre que estaban deteriorados; supuestamente, ella no sabía nada y se encontró con todo renovado. Se trata de una casa preciosa, de ensueño.

En otros programas, llegan Julio y Chabela Iglesias a residencias de famosísimos artistas, compañeros del hijo de Julio padre, para decorar estas fastuosas mansiones en Miami. Me imagino los ingresos que generan estos jóvenes con estos espacios, que por cierto están muy de moda en países como Canadá, donde abundan los programas de remodelación de viviendas.

LA DIPUTADA

La verdad es que algunos diputados parecen no tener qué hacer, especialmente a la hora de producir leyes. Es el caso de la diputada del PRM, Gabriela Abreu, quien propone que los hombres lleven el apellido de las mujeres en sus documentos. ¡Qué disparate!

Si ya resulta cuestionable que las mujeres casadas adopten el apellido del marido, imagínense lo contrario. Hay muchos temas importantes por legislar; debería buscar asesoría, porque llevar seis apellidos no es nada práctico.

EDIFICIO

Buena noticia la ofrecida por el ministro de Vivienda, Víctor (Ito) Bisonó, quien informó que trabajan en el diseño de un edificio para la sede de la Policía Nacional en Santiago. Es una iniciativa interesante, ya que actualmente resulta deprimente el lugar donde opera este organismo.

COMENTARIO

Óscar Polanco es médico ginecólogo, pero su ambición por el dinero y el lujo lo llevó a incursionar en la cirugía estética. Viajó a Colombia, donde realizó varios diplomados, regresó a Santiago y abrió su consultorio. Allí comenzó a practicar cirugías estéticas, convirtiéndose, lamentablemente, en un riesgo para sus pacientes.

Ha tenido múltiples problemas; le han cerrado clínicas en varias ocasiones. Desaparece y reaparece constantemente en las noticias por casos de mala práctica. El más reciente involucra la muerte de una joven de 32 años, Ángela Geraldine.

Es cierto que muchas mujeres desean mejorar su apariencia, pero es fundamental investigar bien con quién se pondrán en manos. En las redes sociales abundan supuestos cirujanos que se promocionan como si fueran productos cualquiera. Mucho cuidado con eso.