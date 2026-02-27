Arzobispo coadjutor critica pérdida de valores y “explotación irracional” de recursos naturales

Luego de que el presidente Luis Abinader rindiera cuentas ante la Asamblea General sobre su sexto año de mandato, se trasladó a la Catedral Primada de América, donde se oficializó el tradicional Tedeum, la ceremonia religiosa que se realiza cada 27 de febrero por motivo de la Independencia Nacional.

El Tedeum inició a las 2:00 de la tarde y fue oficializado por el arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, quien en su discurso religioso criticó la “crisis moral” que amenaza las buenas costumbres en el país.

“No dejemos que grupos malsanos intenten imponer su hegemonía contraria a los principios y valores de nuestro pueblo. Es traicionar la memoria de nuestros padres fundadores. La libertad es valor y un derecho fundamental dado por Dios y fruto del sacrificio de muchos hombres y mujeres dominicanos”, expresó Morel Diplán.

Explotación de recursos

Asimismo, criticó la “explotación irracional” de los recursos naturales del país por fuerzas nacionales y extranjeras.

“La libertad en nuestra patria se ha visto amenazada a causa de las invasiones y tiranías. En la actualidad, el atentado contra la soberanía nacional adquiere nuevos y sutiles matices, entre ellas, preocupantes eventualidades en nuestra frontera, pese a los esfuerzos que se están realizando: la explotación irracional de nuestros recursos naturales por manos nacionales y extranjeras”, dijo Diplán.

Ideologías

El arzobispo coadjutor condenó la “propagación de ideologías” que pretenden normalizar comportamientos contrarios a la ley natural”.

“Por ejemplo, personas que se autoperciben como animales, objetos inanimados y otros de otra índole que atentan contra la dignidad de la persona humana porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él”, señaló al tiempo de sugerir no “descuidarnos” y proteger la identidad patriótica.

Rebeldía en las escuelas

Diplán manifestó que, además de estar ante una crisis económica y política, estamos ante una “crisis moral”, y en esta ocasión se refirió al comportamiento de los estudiantes en las escuelas y la falta de respeto hacia los maestros.

“Hay una decadencia de los valores fundamentales, del comportamiento humano; llama la atención la cantidad de casos de estudiantes que han agredido a sus maestros”, señaló.

“Es compromiso de todos los padres, madres y tutores para que en nuestros jóvenes se impregne un profundo sentimiento patrio. Para que lleguen a ser hombres y mujeres que entreguen lo mejor de sus vidas al país”, concluyó.

Avaricia

De igual forma, criticó la avaricia y la describió como “la peor de las enfermedades” y el “cáncer social más cruel y despiadado” que padece la humanidad en estos momentos.

Diplán considera que es tiempo de que los hombres y mujeres se unan para rescatar los valores que nos distinguen como nación.

El mandatario estuvo acompañado también de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; del presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos Polanco; del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; ministros y otras figuras políticas, civiles y militares.

Cuando el jefe de Estado arribó a la catedral, fue recibido con una salva de 21 cañonazos mientras era interpretado el Himno Nacional, honores propios de su investidura.