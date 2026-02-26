Celebran aniversarios de ordenaciones episcopales de arzobispos Morel Diplán y López Rodríguez

Fue oficiada una eucaristía en acción de gracias por los aniversarios de las ordenaciones episcopales del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo.

Con el acto religioso se celebró el 48 aniversario de ordenación episcopal del cardenal López Rodríguez, arzobispo emérito de Santo Domingo.

También el noveno aniversario de la ordenación episcopal de Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo.

La santa misa fue presidida por monseñor Morel Diplán y concelebrada por sacerdotes amigos, en la residencia del cardenal López Rodríguez, en un ambiente de fraternidad, gratitud y comunión eclesial.

“Damos gracias a Dios por su entrega generosa, su testimonio fiel y su servicio a la Iglesia. ¡Que el Señor continúe bendiciendo abundantemente su ministerio!”, expresa una declaración de prensa.

Morel Diplán

Carlos Tomás Morel Diplán nació el 2 de noviembre de 1969 en Monte de la Jagua, Moca, provincia de Espaillat.

Fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 2000 para la arquidiócesis metropolitana de Santiago de los Caballeros.

El 14 de diciembre de 2016 fue nombrado obispo titular de Capo della Foresta y auxiliar de la archidiócesis metropolitana de Santiago, recibiendo la ordenación episcopal el 25 de febrero de 2017.

El 2 de diciembre de 2023 fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de La Vega y, el 18 de octubre de 2024, obispo de la misma diócesis.

Ha ocupado cargos como rector, vicerrector y profesor del seminario, además de coordinador de pastoral vocacional; vicario parroquial y administrador.

También ha colaborado con diversos organismos de la Curia diocesana.

El papa León XIV designó en octubre del año pasado a monseñor Morel Diplán como arzobispo coadjutor de Santo Domingo, quien se desempeñaba como obispo de la Diócesis de La Vega.

López Rodríguez

López Rodríguez nació el 31 de octubre de 1931 en Barranca, La Vega del matrimonio de Perfecto López y Delia Rodríguez.

Fue ordenado “sacerdote de Jesucristo para siempre”, el 18 de marzo de 1961, en la Catedral de La Vega por el obispo Francisco Panal Ramírez.

Luego de dos años de trabajo en la Curia Diocesana y como vicario parroquial de la catedral, fue enviado por monseñor Panal a Roma para cursar estudios en el Centro Internacional para la Formación Sociológica del Clero.

Un año después pasó a la Pontificia Universidad Santo Tomás in Urbe, más conocida como Angelicum, donde obtuvo la licenciatura en Ciencias Sociales.

Regresó al país en 1965, cuando aún se sentían los efectos de la Guerra Civil que se había iniciado en abril de ese año.

Ejerció su ministerio sacerdotal en La Vega y por las funciones que le tocó desempeñar, debía recorrer la geografía diocesana y tomar parte en actividades de carácter interdiocesano y nacional.

Fue canciller y secretario de la Curia, vicario de la Catedral, asesor diocesano de la Pastoral Juvenil, vicario de pastoral y vicario general, entre otras responsabilidades.

Luego de 17 años de haber sido ordenado sacerdote, la Iglesia lo llamó a ejercer el ministerio episcopal. El 21 de enero de 1978 se anunció que Su Santidad Pablo VI había creado la diócesis de San Francisco de Macorís mediante la Bula Aptiora in dies.

En su estadía como obispo de San Francisco de Macorís, López Rodríguez escribió 214 circulares, encontró sólo tres sacerdotes diocesanos dominicanos y ordenó siete, fundó la Universidad Nordestana, de la que fue rector y otras obras sociales y religiosas. Fue nombrado Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo el 15 de noviembre de 1981, tomó posesión de este cargo en fecha 16 de noviembre del mismo año. Su instalación solemne fue el 19 de diciembre de 1981.

Fue nombrado Cardenal en 1991 por el papa Juan Pablo II.